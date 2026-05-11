Mondial de foot 2026 : de nombreux artistes feront le show... dont un français !
Publié : 11 mai 2026 à 17h13 par Elodie Quesnel
La liste des artistes qui se produiront durant la Coupe du Monde de foot 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.
Du beau monde attendu pour la Coupe du monde de football 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et il ne sera pas seulement question des stars présentes sur le terrain !
Car la compétition sera aussi marquée par plusieurs shows spectaculaires, à commencer par les cérémonies d’ouverture. Après plusieurs mois de suspense, la FIFA a enfin levé le voile sur l’organisation de ces festivités très attendues.
Et il faudra désormais parler des cérémonies d’ouverture au pluriel. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, les trois pays hôtes auront chacun droit à leur propre cérémonie d’ouverture.
Des artistes locaux mais aussi internationaux
Alors, comment vont se dérouler ces différents shows ? Chaque cérémonie débutera 90 minutes avant le coup d’envoi de son match respectif. La première se tiendra le 11 juin à Mexico, en prélude au match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Le lendemain, deux cérémonies auront lieu simultanément : l’une à Toronto avant Canada–Bosnie, l’autre à Los Angeles avant États-Unis–Paraguay.
Pour faire monter l’ambiance, chaque pays hôte misera sur des artistes locaux de renom. À Los Angeles, Katy Perry, le rappeur Future et DJ Sanjoy enflammeront la scène américaine. À Toronto, le public pourra applaudir Alessia Cara, Alanis Morissette et Michael Bublé. Du côté de Mexico, le groupe de rock Maná, Alejandro Fernández et Belinda seront chargés de lancer les festivités.
Mais les organisateurs ont également prévu une touche internationale. Le Français Vegedream, devenu célèbre avec son titre Ramenez la coupe à la maison après le sacre des Bleus en 2018, participera lui aussi à l’événement. Il se produira à Toronto lors de la cérémonie canadienne.