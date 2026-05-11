Mondial de foot 2026 : de nombreux artistes feront le show... dont un français !

Du beau monde attendu pour la Coupe du monde de football 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et il ne sera pas seulement question des stars présentes sur le terrain !

Car la compétition sera aussi marquée par plusieurs shows spectaculaires, à commencer par les cérémonies d’ouverture. Après plusieurs mois de suspense, la FIFA a enfin levé le voile sur l’organisation de ces festivités très attendues.

Et il faudra désormais parler des cérémonies d’ouverture au pluriel. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, les trois pays hôtes auront chacun droit à leur propre cérémonie d’ouverture.