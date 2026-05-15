Melissa (Star Academy) dévoile son premier clip intime "Quoi faire de moi"

Une nouvelle élève de la Star Academy se lance dans la musique. Melissa vient de dévoiler Quoi faire de moi, son tout premier single, accompagné d’un clip. Un premier projet personnel et intimiste qui marque le début officiel de sa carrière.

Avec Quoi faire de moi, Melissa mise sur une pop douce et mélancolique, portée par une production moderne et minimaliste. Dès les premières secondes, de nombreux internautes ont souligné des sonorités proches de l’univers de Billie Eilish, une artiste que la jeune chanteuse cite régulièrement parmi ses inspirations musicales.

Dans ce morceau, Melissa évoque les doutes, le mal-être et la difficulté à trouver sa place face au regard des autres. Une thématique générationnelle qui semble déjà toucher son public. Sur les réseaux sociaux, les fans saluent l’authenticité du texte et la cohérence artistique de cette première proposition.

Melissa ouvre une nouvelle page après la Star Academy

Le clip de Quoi faire de moi accompagne parfaitement l’atmosphère du titre. On y découvre Melissa isolée au milieu d’une soirée, en décalage avec les autres invités, illustrant le sentiment d’inconfort et de solitude décrit dans les paroles.

« J'sais pas quoi faire de moi parfois / J'me sens mieux un peu plus loin des gens » chante-t-elle dans le refrain.

L’ancienne académicienne y raconte ses émotions avec pudeur, entre anxiété sociale et questionnements identitaires. Un parti pris qui tranche avec les productions pop plus formatées souvent attendues après un télé-crochet.

Depuis la diffusion du teaser du morceau, plusieurs anciens élèves de la Star Academy ont publiquement apporté leur soutien à Melissa, saluant un projet sincère et personnel.

Ce premier single pourrait également annoncer l’arrivée d’un futur EP ou d’un premier album. Pour l’instant, Melissa préfère avancer étape par étape mais semble bien décidée à installer son univers dans le paysage pop français.

Avec Quoi faire de moi, la jeune artiste réussit en tout cas un lancement remarqué, entre fragilité assumée et identité musicale déjà affirmée.