Harry Styles dévoile son dernier clip... et surprise, il a été tourné dans un monument historique de région parisienne

Harry Styles signe son retour avec un nouveau clip à l’esthétique soignée, tourné en région parisienne. Mis en ligne ces derniers jours, Dance No More accompagne la nouvelle ère musicale de l’ancien membre des One Direction , qui semble désormais assumer un virage plus expérimental et cinématographique.

Réalisée par Colin Solal Cardo, la vidéo multiplie les plans léchés dans des décors rétro baignés de lumière naturelle. Puisque c'est en effet dans le monument historique, le Pavillon Baltard, situé en région parisienne, à Nogent-sur-Marne, que le chanteur a posé ses bagages le temps du tournage du clip. Ce pavillon constitue le seul vestige des Grandes Halles de Paris de 1850. Classé monument historique, il sert désormais de lieu de soirée et de tournage.

Le clip met en scène une troupe de danse contemporaine et une chorégraphie pensée par Ryan Heffington, qui avait déjà fait ce même travail sur Chandelier de Sia.