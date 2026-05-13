Festival de Cannes : Theodora a fait sensation à la cérémonie d'ouverture en reprenant Get Back des Beatles

La Croisette est en effervescence depuis ce 12 mai, avec le début du Festival de Cannes. Le tapis rouge a été foulé en début de soirée, ce mardi 12 mai, par de nombreuses stars venues assister à la cérémonie d’ouverture de cette 79e édition.

Si le cinéma est à l’honneur, la musique y a aussi trouvé sa place. Comme chaque année depuis plusieurs éditions, une performance musicale est prévue lors de la cérémonie d’ouverture. Et l’édition 2026 n’a pas dérogé à la règle, avec un show assuré par Theodora et Oklou.

Les deux artistes ont interprété Get Back des The Beatles. Une chanson choisie loin d’être au hasard : il s’agissait d’un clin d’œil à Peter Jackson, qui recevait ce soir-là une Palme d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Le réalisateur néo-zélandais du The Lord of the Rings avait en effet réalisé la série documentaire The Beatles: Get Back, consacrée au célèbre groupe britannique.

Le moment a visiblement plu à Peter Jackson, que l’on a pu voir fredonner les paroles de la chanson pendant la prestation de Theodora et Oklou, avant d’applaudir chaleureusement cette parenthèse musicale.