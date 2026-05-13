Festival de Cannes : Theodora a fait sensation à la cérémonie d'ouverture en reprenant Get Back des Beatles
Publié : 13 mai 2026 à 12h49 par Elodie Quesnel
Theodora et Oklou ont interprété "Get Back" des Beatles à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes pour un hommage au réalisateur Peter Jackson.
La Croisette est en effervescence depuis ce 12 mai, avec le début du Festival de Cannes. Le tapis rouge a été foulé en début de soirée, ce mardi 12 mai, par de nombreuses stars venues assister à la cérémonie d’ouverture de cette 79e édition.
Si le cinéma est à l’honneur, la musique y a aussi trouvé sa place. Comme chaque année depuis plusieurs éditions, une performance musicale est prévue lors de la cérémonie d’ouverture. Et l’édition 2026 n’a pas dérogé à la règle, avec un show assuré par Theodora et Oklou.
Les deux artistes ont interprété Get Back des The Beatles. Une chanson choisie loin d’être au hasard : il s’agissait d’un clin d’œil à Peter Jackson, qui recevait ce soir-là une Palme d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Le réalisateur néo-zélandais du The Lord of the Rings avait en effet réalisé la série documentaire The Beatles: Get Back, consacrée au célèbre groupe britannique.
Le moment a visiblement plu à Peter Jackson, que l’on a pu voir fredonner les paroles de la chanson pendant la prestation de Theodora et Oklou, avant d’applaudir chaleureusement cette parenthèse musicale.