Mylène Farmer : Gilles Lellouche confirme son retour par une faute d'inattention

Le comeback de Mylène Farmer semble désormais imminent. Après plusieurs semaines de spéculations autour d’un nouveau single et d’un clip en préparation, une déclaration de Gilles Lellouche (L’Amour ouf, Le Grand Bain) est venue mettre le feu aux réseaux sociaux.

Invité à la radio pour promouvoir ses projets, l’acteur et réalisateur a laissé échapper une information que les fans n’étaient probablement pas censés entendre aussi tôt. En pleine interview, Gilles Lellouche a révélé qu’il allait prochainement réaliser un clip pour Mylène Farmer. Une confidence suivie d’une réaction immédiate devenue virale : « Je ne suis pas sûr que j'ai le droit de le dire... J’ai accepté tout de suite ».

Cette petite bourde alimente plus que jamais les rumeurs autour du grand retour de Mylène Farmer. Discrète depuis ses derniers projets musicaux, la chanteuse préparerait activement une nouvelle ère artistique qui pourrait être dévoilée avant l’été.

Gilles Lellouche associé au retour de Mylène Farmer

Selon plusieurs informations circulant depuis quelques jours, ce futur clip pourrait également réunir Julia Ducournau, réalisatrice de Titane, Palme d’Or au Festival de Cannes en 2021. Une association qui intrigue déjà énormément les admirateurs de la star.

L’univers sombre, esthétique et cinématographique de Julia Ducournau semble parfaitement compatible avec celui de Mylène Farmer, qui a toujours accordé une place essentielle à l’image dans sa carrière. Depuis les années 80, ses clips sont devenus de véritables signatures visuelles, souvent comparées à des courts-métrages ambitieux.

L’implication de Gilles Lellouche dans ce projet constitue également une surprise. Même si l’acteur a déjà réalisé plusieurs films et clips, cette collaboration avec Mylène Farmer pourrait marquer un tournant artistique inédit pour les deux personnalités.

Depuis quelques jours, les indices autour du retour de la chanteuse se multiplient. Certains comptes spécialisés évoquent déjà un nouveau single en préparation ainsi qu’une première diffusion avant l’été. Aucune annonce officielle n’a cependant encore été faite par l’artiste ou son entourage.

Une chose est sûre : après la révélation involontaire de Gilles Lellouche, l’attente autour du retour de Mylène Farmer vient encore de franchir un cap.