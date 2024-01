Entre les placements en redressement judiciaire, les réductions d’effectifs, ou les liquidations, comment peut-on expliquer la galère dont ont été victimes tous ces magasins ? Cela dépend des enseignes.

Pour certaines, c’est parce que les reprises d’activités ont été mal gérées par les repreneurs, et selon le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, il faudrait que les liquidateurs et mandataires aient de vraies formations pour comprendre comment fonctionne la mode.

Pour d’autres, il faut jeter un œil dans le rétroviseur et retourner à l’été 2022, quand tout était rose pour le secteur du textile après le Covid, avec les fins de rupture d’approvisionnement et de grosses commande. Sauf que fin 2022 est arrivée l'inflation.

Conséquences : les gens étaient bien plus frileux et hésitaient à mettre la main aux porte-monnaie. Dans les magasins, les stocks se sont accumulés. À cela s’ajoutent des prêts contractés durant le Covid qui doivent aujourd’hui être remboursés, sans oublier la hausse du SMIC de 9% sur un an pour les salariés. La coupe est pleine.

Avec AFP.