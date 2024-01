Une augmentation qui devrait être de l'ordre de 8,1%. Un niveau que l’on n’avait tout simplement jamais connu.

Malheureusement, le récent coup de pression du ministre de la Santé aux professionnels du secteur n’aura rien changé. Aurélien Rousseau les avait appelés à la modération, sans véritable succès.

D'après des chiffres de la Mutualité française représentant 38 mutuelles et plus de 18 millions de personnes couvertes, on observe un bond de 9,9% pour les contrats collectifs obligatoires des salariés, 7,7% pour les contrats facultatifs, ainsi que 7,3% pour les retraités et les indépendants notamment.

Alors la faute à quoi ? D’abord aux dépenses de santé des Français qui ont progressé de 6% l’an dernier, alors que l’on s’attendait à ce qu’elles tournent plutôt autour de 3 ou de 4%.

Les mutuelles expliquent aussi ces hausses par les réformes récentes du gouvernement, comme le « 100% santé », qui nous permet de réduire le reste à charge sur nos lunettes, nos prothèses auditives et nos couronnes dentaires. Conséquence : de nombreux assurés en ont profité pour faire des soins en 2023.