215 euros pour 100 cheeseburgers et 100 nuggets : McDonald's se lance dans les repas de mariage

Manger McDonald's en guise de repas de mariage, c'est désormais possible. La chaîne de restauration rapide américaine vient de dévoiler des offres de menus pour les unions en Indonésie, comme le révèle le site Business Insider ce mercredi 5 juillet. Si le succès venait à être confirmé, cette offre pourrait par la suite s'étendre au reste du monde.

Le menu spécial mariage de McDonald's

Ainsi, pour un peu plus de 215 €, McDonald's Indonésie vend des menus spéciaux qui comprennent par exemple 100 burgers au poulet et 100 boîtes de quatre nuggets. En plus d'être originale, cette offre permettrait également aux mariés de faire de belles économies. En effet, selon nos confrères américains, un burger est vendu 1,20 € en Indonésie et un paquet de quatre nuggets, 1,60 €, soit une économie d'une cinquantaine d'euros au total.