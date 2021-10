24 550€ pour un stylo quatre couleurs sertis d’or et de diamants

Plaqué de 50 grammes d’or et incrusté de 202 diamants, ce stylo exceptionnel qui a nécessité 500 heures de travail est l’objet d’une collaboration entre l’artiste Richard Orlinski, Bic et la maison de joaillerie Tournaire.

Crée en huit exemplaires dans les ateliers de Savigneux dans la Loire, l’origine de ce stylo quatre couleurs a été expliqué au Figaro par Mathieu Tournaire, le directeur général de la maison de joaillerie : piqué au vif lors d’un salon où un confrère lui fait remarquer que le stylo qui dépasse de sa poche « ne fait pas très classe », il décide d’en créer un en bronze pour son usage personnel.

Aujourd’hui, en plus de la version or et diamants à 24 550€, deux autres modèles ont aussi vu le jour : l’un en bronze et l’autre en or, vendus respectivement 390€ et 11 500€.

La maison de joaillerie Tournaire est coutumière de ce genre de "détournement", puisqu’en 2016, elle avait déjà "pimpé" des boules de pétanque pour la marque Obut et fabriqué deux stylos en or, vendus aux enchères au profit de l’association L’enfant à l’hôpital, en 2018.