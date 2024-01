24 Heures du Mans 2024 : Bigflo et Oli, Offenbach, Simple Minds et Louise Attaque sur scène

De nombreuses animations en centre-ville du Mans

En plus de la course et des concerts, l'ACO a préparé de nombreuses surprises. La grande dizaine des 24 Heures du Mans démarrera le vendredi 7 juin, avec le début des traditionnelles vérifications techniques et administratives : le "Pesage". Installé Place de la République au Mans, il continuera le samedi 8 juin.



Dimanche 9 juin, les voitures prendront la piste à l'occasion de la Journée Test. Pour la seconde fois, une course support, la Ligier European Series, se déroulera lors de cette journée. Les tests techniques continueront jusqu'au lancement de la course, le samedi 15 juin.