300 viols et agressions sexuelles sur mineurs : l’ex-chirurgien Joël Le Scouarnec jugé en 2025 ?

Un procès en 2025 pour Joël Le Scouarnec ? Cet ex-chirurgien sera renvoyé devant une cour criminelle pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs, annonce ce lundi 30 septembre le procureur de Lorient, Stéphane Kellenberger. Il s’agit d’une affaire pédocriminelle hors-normes, près de 300 victimes ayant été recensées.

Des agressions en Indre-et-Loire, dans le Morbihan, le Finistère et la Charente-Maritime

Une plainte d’une fillette de 6 ans, voisine du chirurgien à Jonzac, en Charente-Maritime, avait permis de faire éclater l’affaire en 2017. Chez lui, les enquêteurs avaient découvert des carnets dans lesquels Joël Le Scouarnec consignait chacune de ses agressions, qui s’étalent sur une période de 30 ans. L’homme aurait sévi dans la plupart des villes dans lesquelles il a exercé : Loches, en Indre-et-Loire, Vannes et Lorient, dans le Morbihan, Quimperlé, dans le Finistère, et enfin Jonzac. Joël Le Scouarnec avait été condamné en 2005 pour détention d’images pédopornographiques mais avait pu continuer d’exercer auprès d’enfants.

Le procès pourrait se tenir durant le premier semestre 2025, à Vannes, et durer 3 à 4 mois. Joël Le Scouarnec, aujourd’hui âgé de 74 ans, encourt 20 années de réclusion criminelle. Il est actuellement emprisonné à la maison d'arrêt de Saintes, en Charente-Maritime. En décembre 2020, il avait en effet déjà écopé de 15 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles sur des nièces, une voisine et une patiente.