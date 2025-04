"Je vais là où j’ai envie d’être depuis le début" : Ridsa nous parle de son futur album sur Vibration

L’émotion est d’autant plus forte quand on lui rappelle que ça première scène était au Nova Club à Orléans, bien différente de celle de l’Olympia qu'il a aussi eu l'occasion de fouler. Il raconte. « On s’en remet pas vraiment. Sur le moment, on réalise pas tellement ça va vite, j’ai fait 1h45 qui donnent l’impression d’avoir fait 10 minutes ». Ce vendredi 25 avril, Ridsa aura aussi l’occasion de jouer à domicile lors d’un showcase à l'Arena Co'Met pour le dernier match à domicile des Septors.

Ridsa forge son identité sans oublier certaines règles d’or. « Ce sont des sons familiaux, je veux pouvoir écouter la musique avec ma maman », plaisante-t-il. Du coup pas de politique, ni d’insultes et de la musique qui donne le sourire ! Ce futur album marque aussi ses 10 ans de carrière, lui qui s’est fait connaitre en postant ses premières chansons sur Youtube. « Les gens m’appellent « Là c’est die »», en référence à son hit sorti en 2015. Cette dernière décennie a complètement changé sa vie. « En 10 ans, j’ai découvert le monde médiatique, j’avais un peu de mal parce que j’étais dans une petite campagne tout seul. J’ai découvert toutes les facettes de ce milieu et pas que les bonnes ». Et de poursuivre. « Mais après, j’ai réussi à prendre un peu de recul et mieux accepter tout ça, prendre du plaisir dans ce milieu qui est compliqué mais beau à la fois ».

Deux ans après son dernier album Equateur, l’artiste né à Orléans reviendra le 23 mai prochain avec Verano, un 7 ème opus assumé qui marque son identité musicale. « Je vais là où j’ai envie d’être depuis le début, raconte-t-il. Au début je me cherchais avec « Là c’est die » qui était urbain, « Pardon » plutôt pop rock, « Je m’en fous» afro. J’en voyais de toutes les couleurs et là j’ai envie de faire ce que j’aime ».

Me Enamore, un titre dans les cartons depuis bien longtemps !

S’il faut encore patienter un mois tout pile avant de découvrir son prochain album, les fans peuvent déjà profiter d’un premier single : Me Enamore. Un morceau solaire au rythme brésilien, avec un refrain moitié espagnol moitié français, qui raconte la rencontre entre une femme et un homme qui ne se laissent pas indifférents… et nous non plus ! « C’est la musique latine, je reviens de Cuba, c’est que ça (la séduction) là-bas ! À chaque feu rouge dans la voiture c’est du reggaeton ». L’Orléanais met l’accent latino dans ce nouveau titre qui existait depuis longtemps déjà ! Crée en 2017 lors d’un séminaire accompagné de Felipe (auteur-compositeur), il l’avait mis de côté jusqu’à ce qu’il le remette au goût du jour et qu’il figure sur son 7ème opus.

La thématique de l’amour, abordée dans Me Enamore, on la retrouvera à plusieurs reprises dans ce futur album. « La musique latine tourne autour de ça et on en a besoin ». Mais pas que. Ridsa y incorpore aussi quelques textes qui « parlent à tout le monde » en s’inspirant des interactions qu’il entretien avec sa communauté sur les lives TikTok. « Je regarde ce que les gens disent », précise-t-il.

Son nouveau disque s’accompagnera d’une tournée de 14 dates, le Verano Tour, qui débutera le 27 septembre prochain à Montpellier en passant par La Cigale à Paris (le 2 octobre) mais aussi la Suisse et la Belgique. Un beau programme pour la rentrée, qui sera peut-être complété par une présence au prochain Tour Vibration ? « On est en train de caler ça, je peux pas rater ça ! », conclut-il.