Nos idées sorties pour le week-end du 16 au 18 mai

Encore de belles animations en perspective ce week-end, à commencer par l’évènement phare du Loiret, qui réunit chaque année des dizaines de milliers de personnes : Les heures historiques de Sully sur Loire. Le week-end sera également marqué par « La Nuit européenne des musées ». L’occasion pour les visiteurs de visiter des lieux à des horaires peu habituels. Tout le programme près de chez vous est à retrouver sur nuitdesmusees.culture.gouv.fr.

Voici donc une liste non exhaustive des évènements programmés ce week-end.

Essonne

La 6e édition de l’évènement Pop Culture « Ze Next Convention » a lieu ce samedi et dimanche, à Evry-Courcouronnes. En famille, ou entre amis, de nombreuses animations vous seront proposées : jeux en tout genre, ateliers, et rencontres, avec notamment Deep Roy, l’interprète unique du petit peuple des Oompa-Loompas dans « Charlie et la Chocolaterie » de Tim Burton, et Adrian Rawlins, le père d’Harry Potter. Rendez-vous à la ferme du Bois-Briard.

A Dourdan, rendez-vous ce week-end au château pour le Ink and beer festival. Tatouage, Bières artisanales, et musique sont au programme. Des animations pour les enfants sont également organisées, samedi et dimanche.

Ce samedi marqué par l’évènement « La Nuit européenne des musées ». En Essonne, le musée du château à Dourdan, ou le centre culturel de Méréville participent.

Loiret

Les Heures Historiques de Sully sur Loire reviennent ce week-end. Comme chaque année, l’évènement réunit plusieurs milliers de visiteurs, qui aiment se replonger dans le passé. Reconstitution historique, démonstrations, joutes, grand défilé en costumes, et spectacle pyrotechnique sont au programme.

Le 3ème carnaval vénitien de Briare se tient tout ce week-end, en centre-ville de Briare. Pour l’occasion, un grand défilé inspiré des fêtes vénitiennes est au programme, dès 16h samedi, 10h dimanche. De nombreuses animations sont également programmées.

Des concerts à ne pas manquer à Orléans : Julien Doré fait sa tournée des Zéniths et passe par Co’Met ce vendredi soir. Samedi et dimanche, c’est Soprano qui s’installe au Zénith d’Orléans.

Ce samedi marqué par l’évènement « La Nuit européenne des musées ». Dans le Loiret, le MOBE, le Musée Gaston Couté, le Musée Girodet, ou le musée de la marine de Loire participent.

Loir-et-Cher

Les Jeunes Agriculteurs 41 organise tout ce week-end l’évènement « Papilles en fête ». Rendez-vous place de l’église à Cheverny, pour découvrir les spécialités locales, et le terroir. Marché de producteurs, animations, et mini-ferme sont notamment au programme. Un baptême de tracteurs pour petits et grands sera également organisé.

L’espace jeunes Ôcotydien à Blois organise ce samedi la 3ème édition de Fêtons Coty. Des animations avec notamment structures gonflables et pêche à la ligne sont programmées l’après-midi. Et à partir de 18h, une scène ouverte laissera place aux chanteurs, danseurs, magiciens et humoristes.

3ème édition également du marché des créateurs à Chaon. Créateurs et créatrices locaux vous donne rendez-vous ce dimanche, salle Pierre Gardet.

Ce samedi marqué par l’évènement « La Nuit européenne des musées ». En Loir-et-Cher, le musée d’histoire naturelle, la maison de la magie, ou le musée de la Corbillière participent.

Indre-et-Loire

Le château de l’Islette organise la première édition de la Fête des plantes, ce samedi et dimanche. Plus d’une trentaine d’exposants seront présents. Concert et foodtrucks sont aussi au programme.

Si vous aimez faire du roller, participez ce dimanche au Tours’n Roller challenge. Une randonnée de 50 km aller-retour est proposée le long du Cher, sur la piste cyclable entre Tours et Bléré. Départ à 9h, depuis le parking relais du lac.

La bibliothèque municipale de Tours organise le salon du livre Queer, 3ème édition, ce samedi. Dédicaces, tables rondes, ateliers ou encore marché de créateurs sont au programme.

Ce samedi marqué par l’évènement « La Nuit européenne des musées ». En Indre-et-Loire, le musée des beaux-arts à Tours, ou encore l’hôtel Morin participent.

Cher et Indre

Coup d’envoi ce vendredi soir des Nuits Lumière à Bourges. Jusqu’au 21 septembre, la ville passe en mode été, avec son parcours spectacle libre et gratuit, à découvrir dans le centre historique. Une déambulation nocturne qui vous invite à suivre l’ours Ursine et les lanternes bleues. Des nouvelles scénographies sont à découvrir cette année.

Un escape game géant organisé dans les rues de Châteauroux : Lupin dans la ville. Résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, à travers la ville, à l’aide d’un smartphone. Le scénario opposera Arsène Lupin au Comte de Monte Cristo.

Ce samedi marqué par l’évènement « La Nuit européenne des musées ». Dans le Berry, le musée Bertrand, le musée George Sand, la maison des musées ou le musée Saint-Vic participent.

Enfin Garden Party des Jardins Suspendus au Château de Sancerre ce dimanche : DJ Set, ateliers gourmands, ateliers photos, et animations sont au programme, dès 10h et jusqu’au coucher du soleil.

Bourgogne et Allier

Des animations organisées à Auxerre dès ce vendredi et jusqu’à dimanche, pour inaugurer la Place du Maréchal Leclerc. Trois soirées sont au programme, avec des animations de 21h30 à minuit. Et c’est gratuit.

Dernier week-end pour profiter de la fête foraine à Montluçon. Jusqu’à dimanche, divers manèges et attractions pour petits et grands sont mis à disposition. Rendez-vous parking Athanor.

Le Japon à Nevers ce week-end, à l’occasion du Kitsune Festival. Au programme : artisanat, ateliers, jeux, expos, mais aussi cosplay, pop culture, food truck japonais et arts martiaux. Rendez-vous ce samedi et dimanche, salle des Eduens.

Ce samedi marqué par l’évènement « La Nuit européenne des musées ». En Bourgogne, ou dans l’Allier, l’Abbaye-musée Saint Germain, le musée de l’Avallonais, le musée archéologique du Nivernais, ou encore le Centre national du costume et de la scène participent.

Sarthe

Les Jeunes agriculteurs de la Sarthe organisent la ferme naturell’mans, place de la République ce samedi. Une vingtaine de producteurs, une mini-ferme et de nombreuses animations en lien avec les filières agricoles seront proposées au public. Ça se passe de 10h à 19h.

Toujours au Mans, se tient ce week-end le Festival Culturel d’Outre-Mer. Cette 11ème édition se tiendra au centre de loisirs des Etangs-Chauds, avec danse, concerts, marché créole, animations et jeux.

A Pontvallain, c’est la culture japonaise qui est à l’honneur avec l’édition 2025 du Haru Japan. Exposition de véhicules rares et emblématiques, gastronomie, ateliers immersifs et animations pour les familles sont au programme.

Ce samedi marqué par l’évènement « La Nuit européenne des musées ». Le Manoir de la Cour, le musée de Tessé, ou le muséotrain de Semur-en-Vallon participent.

Maine-et-Loire

L’Arena Loire de Trélazé accueille le phénomène musical français de l’année : Pierre Garnier. Le gagnant de la Star Academy est en tournée, avec son « chaque seconde tour ». Une tournée qui affiche complet sur de nombreuses dates, dont celle-ci !

C’est Jour de Fête ce samedi au Parc Bocquel à Angers. L’évènement placé sous le thème des années 60 aux années 80 mêlera spectacle, musique, ateliers créatifs, animations sportives, et bornes d’arcades. Un concours de billes est même organisé !

Le Festival Vins sur Vingt, 10ème édition, est organisé ce week-end. Des vignerons vous présenteront leurs cuvées, et en parallèle, des concerts sont organisés, avec notamment le groupe de chanson humoristique, les Wriggles.

Ce samedi marqué par l’évènement « La Nuit européenne des musées ». Le musée d’arts et d’histoire de Baugé, le muséum des Sciences naturelles, ou le musée du textile et de la mode participent.