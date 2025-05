Découvrez les première images du « Cowboy Carter Tour » de Beyoncé ! (vidéo)

C’est sur les réseaux sociaux que Queen B a dévoilé les premières images de sa tournée, « Cowboy Carter Tour ». Des images captées lors de ses premiers concerts au début du mois à Los Angeles, qui font tourner la tête des fans ! Parmi eux d’ailleurs, on retrouve d’ailleurs le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, qu’on a vu tous sourires vendredi soir au SoFi Stadium. Eux et les autres spectateurs ont pu profiter d’un show incroyable de près de trois heures où on a observé Beyoncé survoler l’arène dans une voiture ! Un show auquel ont participé les deux filles de la star, Blue Ivy et Rumi Carter.

Les fans français devront patienter encore un peu avant de voir leur idole. Ce sera les 19, 21 et 22 juin prochain au stade de France, à Saint-Denis.