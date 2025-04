"Thunderbolts*", "Les Règles de l’art", à voir au cinéma le 30 avril

Associé à un receleur à tendance escroc et à un expert en montres de luxe prêt à tout pour fuir un quotidien monotone, il va falloir la jouer serré, parce que réaliser le casse du siècle ne peut pas être une affaire d'amateurs...

Entre thriller et comédie burlesque, à la manière – revendiquée – des film des frères Coen, Les Règles de l’art n’en est pas moins extrêmement bien documenté, puisqu’il s’est directement inspiré du dossier d’instruction du procès qui a suivi le casse reprenant des dialogues entiers et des échanges de SMS qui ont vraiment existé.

Eux, n’ont jamais existé, mais pèsent considérablement dans le "game" des sorties ciné cette semaine. Les anti-héros du nouveau blockbuster (ou annoncé comme tel) de la franchise Marvel : Thunderbolts*.

Le studio va chercher cette fois-ci du côté des bras cassés aux super pouvoirs Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Le Fantôme, Taskmaster et John Walker. Certains qu’on a déjà vus dans les précédents chapitres des Avengers, Captain America ou Black Widow notamment et d’autres dont on découvre l’existence…

La question étant : « vont-ils parvenir à travailler ensemble ? »