40°C ou plus : températures records lundi dans l’ouest et le centre de la France

Il a fait très chaud ce lundi 18 juillet dans l’ouest et le centre de la France ! Placé en vigilance rouge canicule par Météo France, le Maine-et-Loire a vu quelques records tomber. C’est à Beaulieu sur Layon qu’il a fait le plus chaud : 42,6°C (41,9°C en 2019). Record battu aussi à Cholet, avec 41,2°C, environ deux degrés de plus qu’il y a trois ans, tandis qu’à Angers, le record de 40,7°C a été égalé.

Du côté du Centre-Val de Loire, pas de records ce lundi mais là aussi des températures très élevées et souvent au-delà des 40°C. Météo France a relevé 41,3°C au Blanc (Indre) et à Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire). 40,3°c aussi à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret.