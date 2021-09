40 réfugiés afghans accueillis temporairement à Tours

40 réfugiés afghans, principalement des familles, ont été accueillis ce jeudi 2 septembre à Tours, annonce la mairie et la préfecture dans un communiqué ce vendredi. Ces réfugiés sont logés dans les locaux municipaux du Centre technique régional omnisport de la Vallée du cher (l’ancien centre de formation du Tours FC), et pris en charge par Adoma et la Croix-Rouge.

Leur séjour à Tours est toutefois temporaire, les autorités précisent qu’il s’agit pour le moment la situation de chaque ressortissant. « La suite de leur parcours sera déterminée par les services de l’Etat en fonction des situations particulières et des aspirations des personnes et des familles concernées », précisent la mairie et la préfecture.