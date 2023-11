4L Trophy : « Beaucoup d’amusement et de fierté »

Entre eux, ils s’appellent Coco et Manu. Originaires du Maine-et-Loire, à Trémentines, au nord de Cholet, Corentin et Emmanuel vont faire partie des 1500 participants de l’édition 2024 du 4L Trophy. Le duo qui se connait depuis plus de dix ans va devoir arpenter plus de 6000 kilomètres les conduisant de Biarritz à Marrakech. Objectif avec l’aide de la Croix Rouge et de l’association Enfants du désert ? Apporter aux enfants marocains démunis des fournitures scolaires et des denrées alimentaires.

Pas très branchés mécanique

Tandis que Corentin va devenir chargé de mission digitale et qu’Emmanuel est comptable, les deux n’étaient, à la base, pas forcément très branchés mécanique, selon Corentin : « mécaniquement, on partait de très loin. J’ai regardé pas mal de tutos et de vidéos sur YouTube, donc ça va un peu mieux, les réparations de base pourront être faites. Et on a un mécanicien qui nous accompagne et nous aide à faire les opérations de base sur la voiture pour la fiabiliser au maximum. » En effet, il vaut mieux être prudent vu ce qui les attendent : le sable, le gravillon et la terre du désert, sans parler de la chaleur, un paramètre que le moteur de la Renault 4L n’affectionne pas beaucoup.

Durant la course qui se déroulera 15 au 25 février prochains, Emmanuel sera le pilote, et Corentin, son copilote. « On se complète très bien », assure Emmanuel : « lui c’est la théorie, moi la pratique ». De son côté, Corentin a souhaité partir pour « l’aspect humanitaire et l’aventure, je voulais découvrir un autre pays de manière originale avec une démarche solidaire. » Emmanuel évoque lui « un double bénéfice. J’aime beaucoup tout ce qui est pilotage automobile, c’était l’occasion, et c’est marrant d’avoir une ancienne voiture, on n’a pas l’habitude de rouler avec ce genre de véhicule. Il y a aussi le côté humanitaire, pouvoir découvrir une culture que nous ne connaissons pas. Ça va être très enrichissant d’aller rencontrer les gens pour grandir en tant que personnes. »

La création d'une association

Même si les compères ont encore un peu de temps avant le départ de la course, Emmanuel sait que cette aventure va les faire partir dans « l’inconnu, on n’a jamais roulé sur une aussi longue distance avec ce type de véhicule. Mais à la fin du périple : ce sera beaucoup d’amusement et de fierté. »

Pour le 4L Trophy, le duo du Maine-et-Loire a créé une association : Solidarité des Apprentis Pilotes. Après l’événement, Corentin imagine peut-être donner à cette association « une dimension plus grande, et l’élargir à d’autres événements. »