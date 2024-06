La planète n’a jamais eu aussi chaud

La planète est en surchauffe. Et oui, il est urgent d’y faire quelque chose. Voilà, en résumé, le discours alarmant de 50 scientifiques dans un rapport publié ce mercredi 5 juin. En cause : le réchauffement inédit de la planète au cours des dernières années. Selon ce rapport, le réchauffement climatique attribuable à l’activité humaine a fait progresser les températures de 0,26 degrés entre 2014 et 2023. Jamais nous n’avions observé de hausse aussi forte depuis le début des relevés, précisent les scientifiques.

Ainsi, pour la seule année 2023, la température globale de la planète a atteint 1,43 degrés supplémentaires, très proche donc des fameux 1,5 degrés de réchauffement à ne pas dépasser, dont on entend régulièrement parler dans les différentes études, notamment celles du Giec. Pour rappel, les accords de Paris, signés en 2015, préconisaient de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement global.

Quelques mois avant la COP 29

En ce qui concerne l’année 2023, il est nécessaire de prendre aussi en compte le réchauffement dit « naturel » de la Terre, notamment du fait du phénomène El Niño. Cependant, les scientifiques rappellent que « le budget carbone » de notre planète, autrement dit le niveau d’émissions de CO2 que la Terre peut encore encaisser, est bientôt épuisé. À ce rythme d’émissions de gaz carboniques, il ne reste que cinq années avant de dépasser ce fameux budget.

L’objectif de ce rapport est aussi de peser sur la prochaine COP 29 en préparation à Bakou, en Azerbaïdjan, qui doit se tenir au mois de novembre prochain. En amont, de très nombreux scientifiques sont réunis à Bonn, en Allemagne, afin de faire avancer les négociations en vue de la prochaine conférence.