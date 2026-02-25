500 euros par mois et une maison offerte pour vivre sur cette île paradisiaque

Et si vous pouviez vous installer dans un coin de paradis tout en étant payé pour y vivre ?

C’est la proposition étonnante lancée par une petite île européenne presque inconnue, qui cherche aujourd’hui à attirer de nouveaux habitants grâce à une offre très généreuse. Située au cœur de la mer Égée, l’île d’Anticythère est un joyau grec encore largement préservé du tourisme de masse. Entre la Crète et le Péloponnèse, ce territoire insulaire séduit par ses paysages sauvages, ses eaux cristallines et ses villages de pêcheurs blancs typiques de la Grèce. L’île offre un cadre de vie exceptionnel aux amoureux de nature, de tranquillité et de traditions méditerranéennes.

Mais derrière ce paysage paradisiaque se cache un défi majeur : la dépopulation. Avec seulement une quarantaine de résidents permanents, dont la moyenne d’âge avoisine les 50 ans, Anticythère voit sa communauté s’affaiblir d’année en année. Face à ce constat, les autorités locales ont imaginé une initiative audacieuse pour revitaliser la vie insulaire.

Le programme est simple : toute personne ou famille prête à s’installer durablement sur l’île peut bénéficier d’un logement gratuit, de repas offerts et d’une allocation mensuelle de 500 € pendant une période définie. Cette aide vise à faciliter l’installation et à encourager les primo-arrivants à s’intégrer dans la vie locale. Des cours de grec et une aide à la scolarisation pour les enfants sont également proposés pour accompagner l’intégration des nouveaux venus.

Au-delà de l’aspect financier, s’installer à Anticythère signifie adopter un mode de vie lent, proche de la nature et centré sur les activités locales comme la pêche, l’agriculture, ou les échanges avec la petite communauté. Les commerces sont rares, l’île ne dispose que de quelques services de base, mais la qualité de vie, elle, est incomparable.