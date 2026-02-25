Un test sanguin pour détecter la maladie de Parkinson

Des chercheurs estiment que la maladie de Parkinson pourrait être détectée par une simple prise de sang, jusqu’à 20 ans avant les premiers tremblements.

Cette possibilité, évoquée à la fin du mois de janvier et commentée par le Dr Pascal Kierzek, offre un espoir significatif pour un dépistage précoce d’une maladie neurodégénérative qui touche des millions de personnes dans le monde.

La maladie de Parkinson se caractérise par la mort progressive de neurones producteurs de dopamine dans le cerveau, ce qui conduit à des troubles du mouvement (tremblements, rigidité, lenteur) et à terme à une perte d’autonomie. Actuellement, le diagnostic est clinique, basé sur l’apparition des symptômes moteurs, souvent après que 50 à 80 % des neurones concernés sont déjà perdus. Cette latence complique la mise en place de traitements qui pourraient bloquer ou ralentir l’évolution de la maladie.

La recherche récente s’est concentrée sur l’identification de biomarqueurs sanguins spécifiques, des signaux moléculaires révélateurs de processus biologiques anormaux liés à Parkinson bien avant l’apparition des signes cliniques. Une étude suédo-norvégienne a par exemple mis en évidence des signatures de l’activité cellulaire liées à la réparation de l’ADN et à la réponse au stress qui se manifestent très tôt dans le développement de la maladie.

Grâce à l’intelligence artificielle et à des techniques de machine learning, ces motifs peuvent être repérés dans des échantillons de sang, ouvrant la voie à des diagnostics jusqu’à deux décennies avant les symptômes moteurs habituels.

D’autres recherches ont également exploré des approches différentes, comme la détection de fragments d’ARN spécifiques ou des profils protéiques sanguins distinctifs associés aux stades précoces de la maladie. Ces méthodes, qui utilisent des technologies de PCR ou des panels multiples de biomarqueurs, ont montré des performances prometteuses dans des contextes expérimentaux.

Un dépistage sanguin précoce pourrait révolutionner la manière dont Parkinson est géré. Diagnostiquer des personnes à risque avant que la neurodégénérescence ne soit trop avancée offrirait plus de temps pour essayer des thérapies protectrices ou neuro-modulatrices encore en développement. Il permettrait aussi une surveillance plus fine de l’évolution de la maladie et une meilleure sélection des patients pour des essais cliniques.