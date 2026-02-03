7 000 pas par jour : vers un nouvel objectif réaliste pour notre santé

Le mythe des 10 000 pas quotidiens pourrait bien appartenir au passé.

Longtemps présenté comme un objectif universel, ce chiffre, largement repris dans les applications et dispositifs de suivi d’activité, n’a en réalité jamais été validé scientifiquement. Des chercheurs proposent désormais un repère plus réaliste et mieux fondé : 7 000 pas par jour, un seuil suffisant pour améliorer considérablement la santé et réduire les risques de maladies chroniques.

L’origine du chiffre des 10 000 pas est moins scientifique que commerciale. Dans les années 1960, au Japon, un podomètre nommé « manpo-kei », littéralement « compteur de 10 000 pas », a popularisé cette valeur. La campagne publicitaire autour de cet appareil a fait du 10 000 pas un symbole de santé et d’activité physique. Depuis, cette cible est restée une référence implicite, intégrée dans les objets connectés et les recommandations populaires, malgré l’absence de preuves solides.

Les autorités sanitaires, dont l’OMS, n’ont jamais basé leurs recommandations sur ce nombre précis de pas. Et les études récentes offrent une perspective plus nuancée. Une vaste méta-analyse publiée dans The Lancet Public Health, portant sur plus de 200 000 adultes et 57 recherches, met en évidence un seuil plus accessible mais efficace : 7 000 pas par jour.

À partir de ce niveau, les bénéfices sur la santé deviennent tangibles. Le risque de mortalité toutes causes diminue de 47 %, celui de maladies cardiovasculaires de 25 % et celui de démence de 38 %. L’incidence du diabète de type 2, des symptômes dépressifs et même des chutes chez les personnes âgées diminue également de manière significative. Au-delà de 7 000 pas, les gains existent encore pour certaines affections, notamment cardiovasculaires, mais la progression s’atténue.