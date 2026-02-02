Christine and the Queens dévoile son nouveau single, “Ah Ya”

Impossible d’enfermer Christine and the Queens dans une case. Depuis ses débuts, l’artiste n’a cessé de brouiller les frontières entre pop, électronique, funk ou soul, au risque parfois de dérouter son public. Avec le nouveau titre Ah Ya, cette capacité à se réinventer une fois encore se confirme, dans une direction résolument rythmée et lumineuse.

Après l’album Hopecore, qui plongeait l’auditeur dans une atmosphère nocturne et club, Christine and the Queens a multiplié les collaborations. On l’a retrouvé aux côtés de Cerrone, du duo Kompromat ou encore de MGMT, rappelant à quel point le dialogue musical est au cœur de sa démarche. Ah Ya s’inscrit pleinement dans cette dynamique collective.

Ah Ya, une nouvelle facette pour Christine and the Queens

Ce nouveau morceau marque un tournant stylistique. Porté par des rythmiques chaloupées et des influences afro-électroniques, Ah Ya est interprété en duo avec Thee Diane, révélation de la scène R&B française. Les deux artistes se connaissent bien : Thee Diane apparaissait déjà sur la pochette de “Redcar les adorables étoiles”, et leur complicité s’est construite au fil de nombreuses sessions en studio.

Présenté pour la première fois sur scène lors de la soirée de clôture de Because Beaubourg en octobre dernier, Ah Ya est désormais disponible en streaming, accompagné d’un clip vibrant. Dans cette vidéo très colorée, Christine and the Queens et Thee Diane se croisent, se cherchent et se répondent, dans un jeu visuel qui reflète parfaitement la dynamique du titre.

Sur les réseaux sociaux, Thee Diane décrit la chanson comme une création née d’accords méditatifs, enrichie peu à peu de basses, de cordes et de textures organiques. Christine and the Queens, de son côté, parle d’“une célébration du groove”, évoquant une collaboration instinctive entre “deux rebelles” dont les voix se mêlent naturellement.

Avec Ah Ya, Christine and the Queens change de style sans renier son identité. Une transition audacieuse qui attise la curiosité et laisse entrevoir un futur album placé sous le signe de la liberté créative.