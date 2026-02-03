S’occuper de ses petits-enfants : un atout pour le cerveau des grands-parents

Prendre soin de ses petits-enfants ne profite pas seulement aux parents !

Une nouvelle étude suggère que garder les petits-enfants peut également protéger le cerveau des grands-parents. Selon les chercheurs de l’université de Tilburg aux Pays-Bas, être un grand-parent actif pourrait servir de « tampon » contre le déclin cognitif et la démence.

Pour ce faire, l’équipe de chercheurs a analysé les données de 2 887 grands-mères et grands-pères anglais, âgés de plus de 50 ans, avec une moyenne d’âge de 67 ans. Les participants ont répondu à des questionnaires et passé des tests cognitifs à trois reprises entre 2016 et 2022. L’enquête, publiée dans la revue Psychology and Aging, portait sur le type et la fréquence de la garde des petits-enfants : s’occupaient-ils d’eux la nuit, lorsqu’ils étaient malades, pendant les jeux ou les loisirs, pour les devoirs, les trajets scolaires ou les repas ?

Les résultats sont clairs : les grands-parents impliqués dans la garde, quel que soit le type ou la fréquence des activités, obtiennent de meilleurs scores aux tests de mémoire et de fluidité verbale que ceux qui ne s’en occupent pas. Les chercheurs soulignent que ces bénéfices ne dépendent pas de la fréquence de la garde ni des tâches précises effectuées, mais de l’expérience globale d’être activement impliqué dans la vie de ses petits-enfants. Les résultats indiquent également que les grands-mères qui prodiguaient des soins présentaient un déclin cognitif moins marqué au fil des années.