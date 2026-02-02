Le jardinage quotidien : un remède naturel pour le corps et l’esprit

Une nouvelle étude confirme que le jardinage est bon pour notre santé.

Mettre les mains dans la terre, semer des graines, voir pousser fleurs et légumes… Ces gestes simples, mais profondément gratifiants, séduisent de plus en plus d’amateurs de jardinage. Loin d’être un simple passe-temps, cette activité douce a retrouvé un nouvel élan depuis la pandémie de Covid-19, offrant un moment de pause et de réconfort dans un monde qui va trop vite.

Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports, jardiner chaque jour peut avoir des effets bénéfiques significatifs sur la santé mentale et physique. Les chercheurs ont suivi pendant six mois des participants âgés de 30 à 98 ans, comparant ceux qui jardinaient quotidiennement à ceux qui ne pratiquaient pas cette activité tous les jours. Les résultats sont sans équivoque : les jardiniers réguliers présentaient 43 % moins de risque de développer des problèmes de santé, même après avoir pris en compte des facteurs tels que les maladies chroniques, le tabagisme, l’alcool, l’âge ou encore le niveau de revenu.

Les bénéfices du jardinage ne se limitent pas au corps. Sur le plan mental, cette pratique favorise la relaxation et la pleine conscience. Se concentrer sur le soin des plantes permet de se déconnecter du stress quotidien et de s’évader du tumulte du monde moderne. La concentration requise pour planter, arroser et entretenir son jardin stimule également la mémoire et la régénération cognitive. Et contrairement à certaines idées reçues, le jardinage peut être une activité sociale : jardiner en groupe offre l’occasion de tisser des liens, de partager des savoirs et de lutter contre l’isolement.

Les participants à l’étude rapportaient unanimement que cette activité quotidienne leur procurait bonheur et satisfaction. Pour ceux qui ne jardinent pas tous les jours, le manque de temps ou l’absence d’intérêt peuvent constituer des obstacles. Pourtant, les chercheurs insistent : « La pratique quotidienne du jardinage est associée à une meilleure santé, réduisant l’anxiété et les limitations fonctionnelles. Cela plaide en faveur de la promotion du jardinage comme activité favorisant un vieillissement en bonne santé. »