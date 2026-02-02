Le dernier album d'Amir certifié disque d'Or
Publié : 14h54 par Elodie Quesnel
Le quatrième album studio d'Amir, intitulé "C Amir", vient d'être certifié disque d'Or.
C’est en tant que comédien que l’on retrouvera, ce lundi 2 février, Amir dans un téléfilm inédit de TF1, La Belle et le Boulanger. Mais le chanteur révélé dans The Voice fait aussi parler de lui avec son dernier album.
C Amir, son quatrième album studio, vient d’être certifié disque d’or. Plus de 50 000 exemplaires ont été écoulés depuis sa sortie, le 13 septembre 2024. Une réédition a par ailleurs été dévoilée le 31 octobre 2025.
Un opus très intime, porté notamment par les singles Sommet ou encore Complémentaires, que le chanteur a défendu sur scène lors d’une grande tournée à travers la France ces derniers mois.
Amir comédien le temps d'une série sur TF1
Nouvelle corde à son arc pour Amir. Il est le héros d’un nouveau téléfilm diffusé sur TF1, La Belle et le Boulanger.
Dans cette fiction, Amir incarne Benjamin, un boulanger à la vie toute tracée, dont le quotidien bascule lorsqu’il rencontre par hasard une célèbre mannequin, Louise Meyer, interprétée par Ludmilla Von Claer. Deux mondes que tout oppose, mais qui vont pourtant se croiser, donnant naissance à une histoire d’amour et tentant de la faire exister.
Aux côtés d’Amir, on retrouve Mathilda May, ainsi que Lionnel Astier.
Les deux premiers épisodes seront diffusés ce lundi 2 février, les deux derniers le 9 février.