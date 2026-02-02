Le dernier album d'Amir certifié disque d'Or

C’est en tant que comédien que l’on retrouvera, ce lundi 2 février, Amir dans un téléfilm inédit de TF1, La Belle et le Boulanger. Mais le chanteur révélé dans The Voice fait aussi parler de lui avec son dernier album.

C Amir, son quatrième album studio, vient d’être certifié disque d’or. Plus de 50 000 exemplaires ont été écoulés depuis sa sortie, le 13 septembre 2024. Une réédition a par ailleurs été dévoilée le 31 octobre 2025.

Un opus très intime, porté notamment par les singles Sommet ou encore Complémentaires, que le chanteur a défendu sur scène lors d’une grande tournée à travers la France ces derniers mois.