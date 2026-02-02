L'ex Spice Girls, Mel C, dévoile un second single, avant la sortie de son album le 1er mai

Une nouvelle surprise pour les fans de Mel C. Celle que l’on surnomme aussi Sporty Spice fera son retour en 2026 avec un nouvel album intitulé Sweat, dont la sortie est prévue le 1er mai 2026.

Sweat, c’est aussi le nom du premier single dévoilé en octobre dernier. Place désormais au deuxième titre de cet album. What Could Possibly Go Wrong ? est disponible à l’écoute depuis quelques jours.

L’ex-membre des Spice Girls poursuit dans une ambiance électronique, nuancée par une dynamique plus pop. La chanteuse a d’ailleurs expliqué : "C’est un regard ironique sur le fait de prendre des risques et de se faire confiance pour franchir le pas malgré tout. Je pense que beaucoup d’entre vous s’y reconnaîtront !"

Un nouveau single qui semble également faire appel à des codes visuels en lien avec l’univers sportif que Mel C affectionne depuis ses débuts au sein des Spice Girls.