Bercy veut autoriser les salariés à récupérer les invendus

Une petite révolution est en marche. Bercy veut permettre aux salariés des commerces alimentaires de récupérer les invendus, sans fiscalité.

Chaque année en France, près de 300 000 tonnes de produits alimentaires invendus finissent à la poubelle, un gaspillage massif qui touche tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement français envisage de faciliter la redistribution de ces produits.

Bercy souhaite désormais permettre aux employés de récupérer les invendus, une fois que les associations caritatives se sont servies, sans que cela soit considéré comme un avantage en nature. Jusqu’ici, toute récupération de produits alimentaires par les salariés était fiscalisée, ce qui freinait leur accès et limitait l’efficacité des initiatives anti-gaspillage. La mesure devrait concerner environ un million de salariés dans le secteur alimentaire, du commerce de proximité aux grandes surfaces.

L’objectif est double : réduire le gaspillage alimentaire et offrir un soutien direct aux employés. Selon le ministère de l’Économie, cette disposition permettra de valoriser des produits encore parfaitement consommables, mais qui seraient destinés à la destruction faute d’acheteurs. Elle s’inscrit également dans un cadre plus large de lutte contre le gaspillage alimentaire, déjà soutenu par la loi Garot de 2016, qui impose aux grandes surfaces de plus de 400 m² de donner leurs invendus aux associations.

Concrètement, après que les associations caritatives aient récupéré les produits, les salariés pourront emporter les denrées restantes sans que cela ne génère de cotisations sociales ou d’imposition supplémentaire. Cette mesure devrait favoriser une meilleure responsabilisation des acteurs du secteur et encourager une gestion plus durable des stocks.

Les professionnels de l’alimentation saluent cette initiative, qui pourrait réduire le gaspillage tout en apportant un avantage concret aux employés. Pour les associations, cela ne devrait pas affecter la quantité de produits qu’elles reçoivent, puisque la redistribution aux salariés interviendra uniquement après leurs besoins satisfaits.