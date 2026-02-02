Palmarès des Grammy Awards 2026 : un artiste français primé

Les Grammy Awards 2026 ont livré leur verdict lors d’une cérémonie aussi musicale que politique. Sans surprise, Kendrick Lamar s’impose comme le grand gagnant de la soirée, tandis qu’un artiste français s’invite au palmarès, confirmant l’influence croissante de la scène hexagonale à l’international.

Déjà triomphant l’an dernier, Kendrick Lamar réalise un impressionnant doublé. Le rappeur californien repart avec cinq trophées, dont Enregistrement de l’année et Performance mélodique rap pour “Luther” en duo avec SZA. Son album “GNX” décroche le prix du Meilleur album rap, tandis que “TV Off” est sacrée Meilleure chanson rap. Avec désormais 27 Grammy Awards, Kendrick Lamar dépasse Jay-Z et devient le rappeur le plus récompensé de l’histoire de la cérémonie.

Un artiste français distingué aux Grammy Awards 2026

Moment fort pour la France : Gesaffelstein remporte le Grammy du Meilleur remix pour sa relecture du titre “Abracadabra” de Lady Gaga. Face à des concurrents de taille, dont David Guetta, le producteur français s’impose et devient l’unique représentant tricolore récompensé lors de ces Grammy Awards 2026.

Lady Gaga repart quant à elle avec deux trophées majeurs : Album pop vocal pour “Mayhem” et Enregistrement dance/pop pour “Abracadabra”. De son côté, Bad Bunny marque l’histoire en décrochant l’Album de l’année pour “Debí Tirar Más Fotos”, devenant ainsi le premier artiste hispanophone à recevoir cette distinction suprême.

La cérémonie a également distingué Billie Eilish, sacrée Chanson de l’année pour “Wildflower”, tandis qu’Olivia Dean reçoit le prix du Meilleur nouvel artiste. Côté rock et alternatif, The Cure, Nine Inch Nails et Turnstile figurent parmi les gagnants marquants.

Au-delà des récompenses, les Grammy Awards 2026 ont été traversés par des prises de position politiques, donnant à l’événement une résonance particulière. Entre consécrations historiques et diversité musicale, cette édition restera comme l’une des plus marquantes de la décennie.

Palmarès Grammy Awards 2026 :

Album de l'année

"Debí Tirar Más Fotos" – Bad Bunny

"Swag" – Justin Bieber

"Man’s Best Friend" – Sabrina Carpenter

"Let God Sort Em Out" – Clipse, Pusha T & Malice

"Mayhem" – Lady Gaga

"GNX" – Kendrick Lamar

"Mutt" – Leon Thomas

"Chromakopia" – Tyler, the Creator

Chanson de l'année

"Abracadabra" – Lady Gaga

"Anxiety" – Doechii

"APT." – Rosé, Bruno Mars

"DtMF" – Bad Bunny

"Golden" - KPop Demon Hunters

"Luther" – Kendrick Lamar & SZA

"Manchild" – Sabrina Carpenter

"Wildflower" – Billie Eilish

Enregistrement de l'année

"DtMF" – Bad Bunny

"Manchild" – Sabrina Carpenter

"Anxiety" – Doechii

"Wildflower" – Billie Eilish

"Abracadabra" – Lady Gaga

"Luther" – Kendrick Lamar With SZA

"The Subway" – Chappell Roan

"APT." – Rosé, Bruno Mars

Meilleur nouvel artiste

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Producteur de l'année

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Auteur-compositeur de l'année

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Meilleur chanson remixée

"Abracadabra (Gesaffelstein Remix)" — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)

"Don’t Forget About Us" — Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)

"A Dreams A Dream – Ron Trent Remix" — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)

"Galvanize" — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)

"Golden – David Guetta REM/X" — David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey

Nuna, Rei Ami)

Meilleur album rap

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

Chromakopia – Tyler, the Creator

Meilleure chanson rap

"Anxiety" — Doechii

"The Birds Don’t Sing" — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire

"Sticky" —Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

"TGIF" — GloRilla

"TV Off" — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

Meilleure performance rap mélodique

"Proud of Me" — Fridayy Featuring Meek Mill

"Wholeheartedly" — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack

"Luther" — Kendrick Lamar With SZA

"WeMaj" — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody

"Somebody Loves Me" — Partynextdoor & Drake

Meilleur performance rap

"Outside" — Cardi B

"Chains & Whips" — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

"Anxiety" — Doechii

"TV Off" — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

"Darling, I" — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown

Meilleur album pop vocal

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Meilleure performance pop solo

"Daisies" — Justin Bieber

"Manchild" — Sabrina Carpenter

"Disease" — Lady Gaga

"The Subway" — Chappell Roan

"Messy" — Lola Young

Meilleure performance pop en duo/groupe

"Defying Gravity" – Cynthia Erivo & Ariana Grande

"Golden [From "KPop Demon Hunters"]" – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

"Gabriela" – Katseye

"APT." – Rosé, Bruno Mars

"30 for 30" – SZA With Kendrick Lamar

Meilleur album R&B

Beloved— Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mutt — Leon Thomas

Meilleure chanson R&B

"Folded" — Kehlani

"Heart of a Woman" — Summer Walker

"It Depends" — Chris Brown Featuring Bryson Tiller

"Overqualified" — Durand Bernarr

"Yes It Is" — Leon Thomas

Meilleure performance R&B

"Yukon" – Justin Bieber

"It Depends" – Chris Brown Featuring Bryson Tiller

"Folded" – Kehlani

"Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)" – Leon Thomas

"Heart of a Woman" – Summer Walker

Meilleur album rock

Private Music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

Never Enough — Turnstile

Idols — Yungblud

Meilleure chanson rock

"As Alive as You Need Me to Be" – Nine Inch Nails

"Caramel" – Sleep Token

"Glum" – Hayley Williams

"Never Enough" – Turnstile

"Zombie" – Yungblud

Meilleure performance rock

"U Should Not Be Doing That" — Amyl and the Sniffers

"The Emptiness Machine" — Linkin Park

"Never Enough" — Turnstile

"Mirtazapine" — Hayley Williams

"Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Meilleure performance alternative

"Everything Is Peaceful Love" — Bon Iver

"Alone" — The Cure

"Seein’ Stars" —Turnstile

"Mangetout" — Wet Leg

"Parachute" — Hayley Williams

Meilleur album alternatif

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Meilleur album dance/électro

Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Meilleur enregistrement dance/électro

"No Cap" — Disclosure & Anderson .Paak

"Victory Lap" — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

"Space Invader" — Kaytranada

"Voltage" — Skrillex

"End of Summer" — Tame Impala

Meilleur enregistrement dance/pop

"Bluest Flame" – Selena Gomez & Benny Blanco

"Abracadabra" — Lady Gaga

"Midnight Sun" – Zara Larsson

"Just Keep Watching (From "F1 The Movie")"

"Illegal" – PinkPantheress

Meilleure chanson pour un média visuel

"As Alive as You Need Me to Be" [From "Tron: Ares"] — Nine Inch Nails

"Golden" [From "KPop Demon Hunters"]

"I Lied to You" [From "Sinners"] — Miles Caton

"Never Too Late" [From "Elton John: Never Too Late"] — Elton John, Brandi Carlile

"Pale, Pale Moon" [From "Sinners"] — Jayme Lawson

"Sinners" [From "Sinners"] — Rod Wave

Meilleur clip

"Young Lion" — Sade

"Manchild" — Sabrina Carpenter

"So Be It" — Clipse

"Anxiety" — Doechii

"Love" — OK Go

Meilleure pochette d'album

Chromakopia - Tyler, the Creator

Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

The Crux -Djo

Glory - Perfume Genius

Moisturizer - Wet Leg