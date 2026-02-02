Palmarès des Grammy Awards 2026 : un artiste français primé
Les Grammy Awards 2026 ont sacré Kendrick Lamar, Lady Gaga et Bad Bunny. La cérémonie a aussi mis à l’honneur un artiste français, récompensé dans une catégorie clé. Voici le palmarès complet.
Les Grammy Awards 2026 ont livré leur verdict lors d’une cérémonie aussi musicale que politique. Sans surprise, Kendrick Lamar s’impose comme le grand gagnant de la soirée, tandis qu’un artiste français s’invite au palmarès, confirmant l’influence croissante de la scène hexagonale à l’international.
Déjà triomphant l’an dernier, Kendrick Lamar réalise un impressionnant doublé. Le rappeur californien repart avec cinq trophées, dont Enregistrement de l’année et Performance mélodique rap pour “Luther” en duo avec SZA. Son album “GNX” décroche le prix du Meilleur album rap, tandis que “TV Off” est sacrée Meilleure chanson rap. Avec désormais 27 Grammy Awards, Kendrick Lamar dépasse Jay-Z et devient le rappeur le plus récompensé de l’histoire de la cérémonie.
Un artiste français distingué aux Grammy Awards 2026
Moment fort pour la France : Gesaffelstein remporte le Grammy du Meilleur remix pour sa relecture du titre “Abracadabra” de Lady Gaga. Face à des concurrents de taille, dont David Guetta, le producteur français s’impose et devient l’unique représentant tricolore récompensé lors de ces Grammy Awards 2026.
Lady Gaga repart quant à elle avec deux trophées majeurs : Album pop vocal pour “Mayhem” et Enregistrement dance/pop pour “Abracadabra”. De son côté, Bad Bunny marque l’histoire en décrochant l’Album de l’année pour “Debí Tirar Más Fotos”, devenant ainsi le premier artiste hispanophone à recevoir cette distinction suprême.
La cérémonie a également distingué Billie Eilish, sacrée Chanson de l’année pour “Wildflower”, tandis qu’Olivia Dean reçoit le prix du Meilleur nouvel artiste. Côté rock et alternatif, The Cure, Nine Inch Nails et Turnstile figurent parmi les gagnants marquants.
Au-delà des récompenses, les Grammy Awards 2026 ont été traversés par des prises de position politiques, donnant à l’événement une résonance particulière. Entre consécrations historiques et diversité musicale, cette édition restera comme l’une des plus marquantes de la décennie.
Palmarès Grammy Awards 2026 :
Album de l'année
"Debí Tirar Más Fotos" – Bad Bunny
"Swag" – Justin Bieber
"Man’s Best Friend" – Sabrina Carpenter
"Let God Sort Em Out" – Clipse, Pusha T & Malice
"Mayhem" – Lady Gaga
"GNX" – Kendrick Lamar
"Mutt" – Leon Thomas
"Chromakopia" – Tyler, the Creator
Chanson de l'année
"Abracadabra" – Lady Gaga
"Anxiety" – Doechii
"APT." – Rosé, Bruno Mars
"DtMF" – Bad Bunny
"Golden" - KPop Demon Hunters
"Luther" – Kendrick Lamar & SZA
"Manchild" – Sabrina Carpenter
"Wildflower" – Billie Eilish
Enregistrement de l'année
"DtMF" – Bad Bunny
"Manchild" – Sabrina Carpenter
"Anxiety" – Doechii
"Wildflower" – Billie Eilish
"Abracadabra" – Lady Gaga
"Luther" – Kendrick Lamar With SZA
"The Subway" – Chappell Roan
"APT." – Rosé, Bruno Mars
Meilleur nouvel artiste
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Producteur de l'année
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Auteur-compositeur de l'année
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Meilleur chanson remixée
"Abracadabra (Gesaffelstein Remix)" — Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)
"Don’t Forget About Us" — Kaytranada, remixer (Mariah Carey & Kaytranada)
"A Dreams A Dream – Ron Trent Remix" — Ron Trent, remixer (Soul II Soul)
"Galvanize" — Chris Lake, remixer (The Chemical Brothers & Chris Lake)
"Golden – David Guetta REM/X" — David Guetta, remixer (HUNTR/X: EJAE, Audrey
Nuna, Rei Ami)
Meilleur album rap
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Glorious – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
Chromakopia – Tyler, the Creator
Meilleure chanson rap
"Anxiety" — Doechii
"The Birds Don’t Sing" — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire
"Sticky" —Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
"TGIF" — GloRilla
"TV Off" — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
Meilleure performance rap mélodique
"Proud of Me" — Fridayy Featuring Meek Mill
"Wholeheartedly" — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
"Luther" — Kendrick Lamar With SZA
"WeMaj" — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
"Somebody Loves Me" — Partynextdoor & Drake
Meilleur performance rap
"Outside" — Cardi B
"Chains & Whips" — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams
"Anxiety" — Doechii
"TV Off" — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
"Darling, I" — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown
Meilleur album pop vocal
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
Mayhem – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Meilleure performance pop solo
"Daisies" — Justin Bieber
"Manchild" — Sabrina Carpenter
"Disease" — Lady Gaga
"The Subway" — Chappell Roan
"Messy" — Lola Young
Meilleure performance pop en duo/groupe
"Defying Gravity" – Cynthia Erivo & Ariana Grande
"Golden [From "KPop Demon Hunters"]" – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
"Gabriela" – Katseye
"APT." – Rosé, Bruno Mars
"30 for 30" – SZA With Kendrick Lamar
Meilleur album R&B
Beloved— Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mutt — Leon Thomas
Meilleure chanson R&B
"Folded" — Kehlani
"Heart of a Woman" — Summer Walker
"It Depends" — Chris Brown Featuring Bryson Tiller
"Overqualified" — Durand Bernarr
"Yes It Is" — Leon Thomas
Meilleure performance R&B
"Yukon" – Justin Bieber
"It Depends" – Chris Brown Featuring Bryson Tiller
"Folded" – Kehlani
"Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)" – Leon Thomas
"Heart of a Woman" – Summer Walker
Meilleur album rock
Private Music — Deftones
I Quit — Haim
From Zero — Linkin Park
Never Enough — Turnstile
Idols — Yungblud
Meilleure chanson rock
"As Alive as You Need Me to Be" – Nine Inch Nails
"Caramel" – Sleep Token
"Glum" – Hayley Williams
"Never Enough" – Turnstile
"Zombie" – Yungblud
Meilleure performance rock
"U Should Not Be Doing That" — Amyl and the Sniffers
"The Emptiness Machine" — Linkin Park
"Never Enough" — Turnstile
"Mirtazapine" — Hayley Williams
"Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Meilleure performance alternative
"Everything Is Peaceful Love" — Bon Iver
"Alone" — The Cure
"Seein’ Stars" —Turnstile
"Mangetout" — Wet Leg
"Parachute" — Hayley Williams
Meilleur album alternatif
Sable, Fable – Bon Iver
Songs of a Lost World – The Cure
Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
Moisturizer – Wet Leg
Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Meilleur album dance/électro
Eusexua — FKA Twigs
Ten Days — Fred Again..
Fancy That — PinkPantheress
Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Meilleur enregistrement dance/électro
"No Cap" — Disclosure & Anderson .Paak
"Victory Lap" — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
"Space Invader" — Kaytranada
"Voltage" — Skrillex
"End of Summer" — Tame Impala
Meilleur enregistrement dance/pop
"Bluest Flame" – Selena Gomez & Benny Blanco
"Abracadabra" — Lady Gaga
"Midnight Sun" – Zara Larsson
"Just Keep Watching (From "F1 The Movie")"
"Illegal" – PinkPantheress
Meilleure chanson pour un média visuel
"As Alive as You Need Me to Be" [From "Tron: Ares"] — Nine Inch Nails
"Golden" [From "KPop Demon Hunters"]
"I Lied to You" [From "Sinners"] — Miles Caton
"Never Too Late" [From "Elton John: Never Too Late"] — Elton John, Brandi Carlile
"Pale, Pale Moon" [From "Sinners"] — Jayme Lawson
"Sinners" [From "Sinners"] — Rod Wave
Meilleur clip
"Young Lion" — Sade
"Manchild" — Sabrina Carpenter
"So Be It" — Clipse
"Anxiety" — Doechii
"Love" — OK Go
Meilleure pochette d'album
Chromakopia - Tyler, the Creator
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
The Crux -Djo
Glory - Perfume Genius
Moisturizer - Wet Leg