Portes-ouvertes à la maison de la justice et du droit à Orléans

L’occasion pour la MJD de se faire connaitre, mais aussi d’apporter une aide aux personnes qui n’oseraient pas pousser la porte d’un tribunal. C’est justement le rôle de la maison de la justice et du droit, installée à Olivet. Au-delà d’être plus proche des justiciables du sud orléanais, elle est également un lieu neutre, peut-être moins intimidant qu’un tribunal .

La maison de justice et du droit d’Orléans accueille en moyenne 30 000 personnes par an, 10 000 en accueil physique, et 20 000 appels téléphoniques.

Droit des femmes

Régulièrement, la MJD organise des journées portes-ouvertes. Ce mercredi 8 mars, elle accueille gratuitement et sans rendez-vous des femmes, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. « Si elles ont plusieurs problématiques, elles rencontreront plusieurs intervenants pour répondre à leurs questions, nous explique Mélody Capella, greffière. Ça peut être dans tous domaines, droit du travail, droit de la famille, droit pénal etc… »