Lancée par l’ancien restaurateur, aujourd’hui à la retraite, Freddy Zerbib, elle est née sur une idée : le menu de restaurant vocal. Une carte de restaurant qui fonctionne comme un dictaphone, permettant aux restaurateurs de dicter le menu aux malvoyants. « Dès lors qu’on ne peut pas lire le menu (…) l’idée c’était de l’écouter, précise Freddy Zerbib. Non pas, qu’on ne peut pas compter sur le serveur ou le maître d’hôtel, mais ça faisait gagner du temps ».

Très pratique, cette carte permet d’enlever une barrière supplémentaire aux clients qui n’osaient peut-être pas pousser la porte d’un restaurant. Et cela va même encore plus loin. Le président de Speak You s’apprête à signer un partenariat avec le groupe Accor, en vue des JO de Paris. « Il se pourrait qu’il y ait une carte par chambre d’hôtel, dans les vingt hôtels réservés pour les jeux paralympiques avec le groupe Accor », nous annonce Freddy. Soit une belle commande, entre 20 et 30 000 cartes !

Et Freddy a de la suite dans les idées. Après la carte Speak You, il travaille actuellement sur la réalisation d’une assiette, créée avec un kiné, qui permet aux malvoyants de profiter pleinement des services traiteurs à un buffet, tout en tenant leur chien ou leur canne.

Formation et solidarité

Au-delà de ce produit, l’association à but non lucratif fait également de la formation auprès des professionnels de l’hôtellerie-restauration. Freddy Zerbib intervient dans les lycées hôteliers français pour les informer sur les différentes formes de déficience visuelle, et comment accueillir ce public.

« J’ai beaucoup d’élèves qui nous disent « vous savez, il y a des clients, même quand ils mangent bien, ils font la gueule quand même », nous raconte le formateur. Est-ce que vous vous êtes posé la question « pourquoi ? ». Est-ce qu’il n’aurait pas un handicap invisible ? Et peut-être qu’en partant, il dira « je n’ai pas été sympa avec eux, mais ils sont tops ». Parce que vous vous êtes bien occupé d’eux ».

Grâce à cela, l’association peut récolter de l’argent pour financer des chiens guides d’aveugles. Elle organise également des évènements caritatifs et des opérations de mécénat, toujours au profit des personnes en situation de handicap visuel.