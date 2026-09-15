À 102 ans, elle se lance dans un Half Ironman avec son petit-fils

À 102 ans, certains pensent déjà à ralentir. Elle, au contraire, s’apprête à relever un nouveau défi sportif. Le 25 septembre prochain, cette centenaire participera à un Half Ironman avec son petit-fils, Gaétan Tourly, âgé de 25 ans.

Au programme : 1,8 kilomètre de natation, 90 kilomètres de vélo puis 21 kilomètres de course à pied. Une épreuve particulièrement exigeante, que sa grand-mère ne réalisera évidemment pas seule. Son petit-fils l’accompagnera tout au long du parcours.

Pour les parties à vélo et à pied, elle sera installée dans une chaise de triathlon spécialement adaptée, un équipement dont le prix atteint environ 10 000 euros. C’est précisément là que le défi sportif devient aussi un projet solidaire.

Une cagnotte a été lancée pour financer cet équipement, avec un objectif de 15 000 euros. L'idée est que la chaise ne serve pas uniquement à cette performance exceptionnelle : après la course, elle doit être mise gratuitement à disposition d'autres personnes en situation de handicap, notamment par l'intermédiaire d'une association handisport de la région grenobloise.

Une partie des fonds doit également être reversée à Chrysalide de l’Être, une association engagée auprès de jeunes en situation de handicap. Pour le duo, cette aventure n'est d'ailleurs pas une première. Pour les 100 ans de sa grand-mère, Gaétan avait déjà couru avec elle le semi-marathon de Barcelone.

Deux ans plus tard, le défi change donc complètement d'échelle. Mais l'objectif reste le même : montrer que l'âge ne constitue pas nécessairement une limite et transformer une performance personnelle en équipement utile à d'autres. Au-delà de l'exploit d'une femme de 102 ans, cette histoire raconte donc surtout une idée simple : faire d'un défi exceptionnel une opportunité pour permettre à d'autres personnes de pratiquer, elles aussi, une activité sportive.