Céline Dion fait vibrer Paris et signe un retour triomphal sur scène

C’était l’un des événements musicaux les plus attendus de l’année. Samedi soir, Céline Dion a retrouvé son public pour son premier véritable concert depuis 2020, après avoir dû mettre sa carrière entre parenthèses en raison du syndrome de la personne raide. Et pour ce retour, la star avait choisi Paris, où elle a donné le premier concert de sa nouvelle résidence.

Pendant plus de deux heures, Céline Dion a replongé le public dans son immense répertoire, avec 25 chansons mêlant titres français et internationaux. My Heart Will Go On, All By Myself, Pour que tu m’aimes encore ou encore On ne change pas ont notamment rythmé cette soirée très chargée en émotions.

Et l’émotion était clairement partagée. Dès les premières minutes, la chanteuse de 58 ans a eu du mal à retenir ses larmes face à l’accueil du public. Mais très vite, elle a retrouvé ses marques et sa voix pour offrir un véritable spectacle, entre grandes ballades, gospel, rock et quelques séquences plus spectaculaires.

Le retour de Céline Dion a également dépassé les frontières françaises. Des fans venus de plusieurs pays avaient fait le déplacement, tandis que les médias internationaux ont largement relayé cette soirée parisienne. Une attention qui confirme, une nouvelle fois, le statut hors norme de la chanteuse canadienne.

Et ce n’était que le début : Céline Dion doit encore donner plusieurs concerts à Paris jusqu’en octobre 2026, avant de revenir au printemps 2027 pour une nouvelle série de dates. Paris est donc officiellement redevenue l’un des grands rendez-vous de la carrière de la star.