La grasse matinée du week-end pourrait être bonne pour votre cœur

Après une semaine passée à se lever tôt, la tentation est grande de rester au lit le samedi ou le dimanche matin. Et contrairement à certaines idées reçues, cette grasse matinée pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé, notamment sur le cœur.

Des chercheurs sud-coréens se sont intéressés à plus de 40 000 adultes afin d’étudier le lien entre la récupération du sommeil le week-end et l’hypertension. Leur constat est intéressant : chez les personnes qui accumulent une dette de sommeil pendant la semaine, celles qui dormaient davantage le week-end présentaient un risque d’hypertension inférieur de 6 %.

Le bénéfice semblait même atteindre 9 % lorsque les participants récupéraient environ une heure et demie de sommeil supplémentaire. Une récupération qui pourrait s’expliquer par le fonctionnement même de notre organisme. Pendant le sommeil, la pression artérielle diminue normalement. Lorsque les nuits sont trop courtes, cette baisse est moins importante et le système cardiovasculaire reste davantage sollicité.

Mais cela ne signifie pas qu’il faudrait dormir jusqu’à midi chaque dimanche. L’étude montre aussi qu’une récupération excessive n’est pas nécessairement bénéfique. Au-delà de quatre heures de sommeil supplémentaires, l’association avec le risque d’hypertension devenait défavorable.

Autre limite : le décalage entre les horaires de la semaine et ceux du week-end. Modifier trop fortement son rythme peut perturber l’horloge biologique, qui intervient notamment dans la régulation du sommeil, des hormones et du métabolisme. Les spécialistes recommandent donc plutôt de limiter ce décalage à environ deux heures.

La conclusion est finalement assez simple : si vous manquez de sommeil pendant la semaine, dormir un peu plus le week-end peut permettre à votre organisme de récupérer. La grasse matinée n’est donc pas forcément l’ennemie du sommeil.

À condition toutefois de rester raisonnable. Le bon réflexe n’est pas de bouleverser son rythme chaque week-end, mais simplement de profiter du samedi ou du dimanche pour récupérer une partie du sommeil perdu.