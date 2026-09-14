Jeanne dévoile "Naïri", son premier EP après la Star Academy

Ambre a remporté la dernière saison de la Star Academy face à Léa, mais plusieurs élèves de la promotion ont déjà commencé à construire leur carrière en dehors du château.

Après Léo et son EP Tout est orange, puis Melissa avec Tout va bien (jcrois), c’est désormais au tour de Jeanne Viard de présenter son premier projet.

Depuis vendredi, les fans peuvent découvrir Naïri, un EP composé de sept chansons. On y retrouve notamment Les règles, mais surtout Respire fort, le morceau qui avait permis à Jeanne de prolonger rapidement l’aventure après la Star Academy.

Jeanne réalise « un rêve » avec Naïri

Sur ses réseaux sociaux, l’ancienne académicienne ne cache pas son émotion au moment de présenter ce premier EP.

« Je suis tellement heureuse et fière de vous présenter enfin mon premier projet », écrit-elle. Jeanne explique avoir conçu Naïri comme une manière de se présenter davantage et de dévoiler une nouvelle facette de sa personnalité au public.

La jeune chanteuse mesure également le chemin parcouru depuis sa participation à l’émission : « C’est le résultat d’un rêve que j’ai toujours eu dans ma tête et que je vis enfin aujourd’hui ».

Elle attribue notamment cette concrétisation au soutien reçu depuis la sortie de Respire fort, remerciant son public pour l’accueil réservé à ce premier titre.

Avec Naïri, Jeanne rejoint donc la liste des candidats de la promotion 2025-2026 de la Star Academy ayant déjà publié un premier projet personnel. Une nouvelle étape pour celle qui entend désormais installer son propre univers musical bien au-delà de l’émission.