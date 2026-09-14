Marguerite fait sa rentrée avec mélancolie dans son nouveau single « Cartable »

Marguerite sort un single taillé pour la rentrée. L’ancienne candidate de la Star Academy a dévoilé Cartable, vendredi 11 septembre. Dans ce nouveau titre planant et mélancolique, porté par une ligne de synthé et de guitare, Marguerite parle de la pression scolaire mise sur les jeunes quant à leur avenir. Ici, elle loue l’innocence et les rêves de chaque enfant restreint par les attentes du monde adulte.

Pour accompagner ce texte émouvant, Marguerite dévoile le clip de Cartable. Elle y met en scène une jeune fille qui interprète les paroles avec tristesse. Ce single marque le deuxième extrait de guérir, son premier album prévu pour le 2 octobre prochain. Marguerite sera également en tournée dans toute la France à partir de novembre 2026.