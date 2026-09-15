À 16 ans, elle développe une IA pour aider à détecter un cancer

À seulement 16 ans, Melek Öztürk s’est lancée dans un projet qui pourrait sembler réservé à des chercheurs expérimentés. Cette lycéenne turque, scolarisée à Izmir, a développé avec son professeur de mathématiques un système baptisé ONCOMathRIX.

L’objectif est d’utiliser l’intelligence artificielle et des méthodes mathématiques pour analyser des données et des images pathologiques afin d’aider à détecter le carcinome rénal, une forme de cancer du rein. L’idée est notamment d’apporter un outil supplémentaire aux pathologistes, qui analysent les prélèvements des patients pour identifier d’éventuelles cellules cancéreuses. Et les premiers résultats annoncés sont particulièrement impressionnants : 97 % de précision sur les données utilisées pour tester le système.

Mais attention à ce chiffre. Il ne signifie pas que cette jeune fille a créé une intelligence artificielle capable de diagnostiquer un cancer avec 97 % de fiabilité chez les patients.

Les 97 % correspondent à des tests réalisés sur des données ouvertes. Ce type de résultat permet de mesurer les performances d’un modèle informatique dans un environnement donné, mais il ne suffit pas à démontrer qu’un outil fonctionne aussi bien dans un véritable hôpital, avec de vrais patients.

Pour cela, il faut notamment une validation clinique, avec des données indépendantes et des protocoles permettant de vérifier que les performances annoncées se retrouvent dans des conditions médicales réelles. ONCOMathRIX reste donc, à ce stade, un projet de recherche et un prototype, et non un dispositif médical déjà utilisé pour poser des diagnostics.

Le projet est néanmoins présenté dans le cadre de compétitions et programmes scientifiques turcs, notamment TÜBİTAK et TEKNOFEST, et une procédure de brevet serait en cours.

Une histoire impressionnante, donc, mais qui rappelle une règle essentielle en intelligence artificielle médicale : 97 % de réussite lors d’un test informatique, ce n’est pas encore 97 % de chances pour un patient d’avoir le bon diagnostic.