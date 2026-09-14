Vianney bientôt papa pour la deuxième fois et nouveau parrain de la Star Academy

Vianney et sa compagne Catherine Robert vont agrandir leur famille! Le couple, déjà parents d’Edgar, né en 2021, attend son deuxième enfant, comme l’a communiqué le chanteur sur ces réseaux sociaux ce lundi 14 septembre. Une nouvelle étape pour Vianney, qui avait déjà évoqué à plusieurs reprises l’importance de sa vie de famille et son envie de préserver du temps loin de la scène.

L’artiste profite de cette annonce pour faire une pierre deux coups. Il sera le parrain de la nouvelle saison de la Star Academy, qui débutera le 10 octobre 2026 sur TF1. Il succède notamment à Charlotte Cardin et Ed Sheeran, parrains des précédentes promotions. Vianney sera donc aux côtés de Mosimann qui prendra cette année la direction du château. Il aura plutôt pour mission d’accompagner les académiciens et de leur transmettre son expérience d’artiste.

Une nomination qui a du sens

Vianney connaît déjà bien l’univers de la Star Academy. Le chanteur y a participé à plusieurs reprises en tant qu’artiste invité et y a notamment partagé la scène avec des élèves. Il arrive aussi avec une solide expérience de la télévision puisqu’il a été coach dans The Voice pendant cinq saisons, avant de quitter le programme en 2026. Son parcours de chanteur, auteur-compositeur et coach pourrait donc lui permettre de donner aux élèves des conseils très concrets sur la scène, l’écriture et la construction d’une carrière.

Entre l’arrivée imminente de son deuxième enfant, son rôle de nouveau parrain de la Star Academy et ses projets musicaux, Vianney s’apprête à vivre une fin d’année particulièrement intense. Alors qu’il va bientôt agrandir sa propre famille, le chanteur devra également veiller sur une nouvelle génération de jeunes artistes au château de Dammarie-les-Lys.