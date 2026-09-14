Une bague perdue pendant 28 ans retrouvée au fond d’un lac

Certaines affaires perdues finissent par refaire surface… parfois plusieurs décennies plus tard. C’est ce qui est arrivé à Kim Rasbeek, une Américaine qui avait perdu une bague dans un lac il y a 28 ans. À l’époque, le bijou avait disparu sans laisser de trace. Kim Rasbeek ne pouvait évidemment pas imaginer qu’un jour, quelqu’un finirait par le retrouver au fond de l’eau.

C’est pourtant ce qui s’est produit récemment. Deux passionnés de détection de métaux, Michael Siegle et Dylan LaPort, explorent le lac lorsqu’ils mettent la main sur la fameuse bague. Mais leur découverte comporte un détail précieux : plusieurs inscriptions permettent de remonter jusqu’à son propriétaire. Sur le bijou figurent notamment le nom de Red Creek High School ainsi que la mention de la promotion 1988. Les deux hommes auraient pu se contenter de garder leur trouvaille. Ils décident au contraire de partir à la recherche de la personne à qui elle appartient.

Première étape : les réseaux sociaux. Ils tentent de retrouver la propriétaire grâce à Facebook, mais leurs recherches ne donnent rien. Les deux détecteurs de métaux contactent alors directement le lycée inscrit sur la bague. Et cette fois, leur enquête porte ses fruits. Une secrétaire de l'établissement parvient à identifier la propriétaire : Kim Rasbeek. Elle reçoit alors un appel pour le moins surprenant : sa bague, disparue près de trois décennies auparavant, vient d’être retrouvée.

Kim Rasbeek propose de récompenser financièrement les deux hommes pour leur honnêteté. Mais Michael Siegle et Dylan LaPort refusent l’argent. Pour eux, l’essentiel est simplement de rendre le bijou à sa propriétaire. Une histoire qui dépasse donc largement la simple découverte d’un objet perdu. Après 28 ans passés au fond d’un lac, cette bague a finalement retrouvé celle qui la portait autrefois, grâce à deux inconnus qui ont pris le temps de mener l’enquête.