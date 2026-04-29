Ariana Grande annonce “Petal” : son nouvel album arrive cet été

C’est officiel : Ariana Grande prépare son comeback musical. La star américaine vient d’annoncer la sortie de son huitième album studio, Petal, prévu pour le 31 juillet 2026.

Un retour important pour l’artiste, qui n’avait plus sorti d’album depuis Eternal Sunshine en 2024. Ce nouveau projet marque donc une nouvelle étape dans sa carrière, après une période très marquée par ses succès au cinéma, notamment avec la saga Wicked.

Derrière ce titre, Petal, se cache une symbolique forte. Ariana Grande décrit l’album comme quelque chose de “plein de vie”, qui pousse malgré les épreuves. Une image qui laisse présager un projet plus personnel, tourné vers la reconstruction et l’évolution.

Côté production, la chanteuse retrouve notamment Ilya Salmanzadeh, collaborateur de longue date, avec qui elle avait déjà signé plusieurs hits.

Cette annonce s’accompagne aussi d’un retour sur scène. Une tournée est prévue dès juin 2026, la première depuis plusieurs années, preuve que l’artiste est prête à renouer pleinement avec la musique et son public.

Avec Petal, Ariana Grande lance donc une nouvelle ère. Et au vu de l’attente autour du projet, une chose est sûre : son retour risque de faire beaucoup de bruit…