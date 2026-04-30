Ema (Star Academy) dévoile son nouveau single "Papillons"

Éliminée dès les premières semaines de la dernière saison de la Star Academy, Ema n’a pas perdu de temps pour amorcer sa carrière. La chanteuse toulousaine de 25 ans vient de dévoiler Papillons, son nouveau single, quelques semaines seulement après Pourquoi tu m’aimes ?. Une cadence rare pour les anciens candidats du télécrochet, généralement contraints par des contrats qui retardent la sortie de leurs projets personnels.

Contrairement à d’autres élèves encore engagés dans la tournée officielle de la Star Academy, Ema a pu avancer plus librement. Absente des concerts collectifs, elle s’est rapidement tournée vers l’écriture et la production de ses propres morceaux. Une stratégie qui lui permet aujourd’hui de se démarquer comme l’une des premières artistes de la promotion 2025 à construire un univers musical identifiable.

Son premier titre, Pourquoi tu m’aimes ?, évoquait déjà son ressenti à la sortie de l’émission, notamment face aux critiques et à la haine reçue en ligne. « C’est une manière de tourner la page », expliquait-elle, assumant une approche introspective et personnelle.

Papillons, un nouveau single pop dans la continuité

Avec Papillons, Ema explore un autre registre émotionnel : celui de la rupture amoureuse. Inspiré par une relation passée et la célèbre phrase « C’est pas toi, c’est moi », le morceau s’inscrit dans une veine pop mélodique, portée par des paroles adressées à elle-même.

La chanteuse y décrit les contradictions et les élans destructeurs qui accompagnent parfois une séparation : « Puis tu fous l’feu dans ta maison / Quand c’est la merde, tu pètes les plombs… ». Un texte direct, qui s’inscrit dans la continuité de son écriture intime.

Le clip de Papillons met en scène cette tension émotionnelle à travers une série de couples en conflit, filmés dans des situations du quotidien. Une illustration visuelle des turbulences sentimentales évoquées dans la chanson.

En parallèle, Ema travaille actuellement sur son premier EP. « J’écris des chansons, je note toutes mes pensées », confie-t-elle, laissant entendre que d’autres titres pourraient voir le jour dans les prochains mois.

Avec Papillons, l’ancienne candidate de la Star Academy confirme son intention de s’installer durablement dans le paysage pop français.