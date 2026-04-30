Linh annonce son retour après deux mois de silence

Après une longue absence, Linh sort du silence et rassure son public. La chanteuse de 30 ans avait été contrainte d’interrompre brutalement sa tournée à la suite d’une extinction de voix survenue en plein concert. Une situation qu’elle décrit comme « injuste et cauchemardesque », et qui l’a poussée à annuler une dizaine de dates.

Pour se remettre, Linh a dû suivre un protocole strict : deux mois de silence total. Une décision radicale mais nécessaire pour permettre à ses cordes vocales de guérir. « C’était le seul moyen de me soigner et de pouvoir remonter sur scène », explique-t-elle aujourd’hui.

Durant cette période, l’artiste s’est totalement retirée de la vie publique. Privée de parole, elle a traversé une phase d’introspection, marquée par le doute mais aussi par une prise de recul sur son parcours.

Linh prête à reprendre sa tournée

Loin d’être inactive, Linh a mis ce temps à profit pour renouer avec la création. Entre deux moments de repos, elle s’est installée au piano pour composer de nouveaux morceaux, retrouvant progressivement l’inspiration malgré l’épreuve.

« Face à cette situation, j’avais deux choix : subir ou accepter », confie-t-elle. La chanteuse a choisi de transformer cette pause forcée en moteur, en revisitant son parcours fait de réussites, d’échecs et de moments marquants avec son public.

Aujourd’hui, Linh se veut rassurante. Sa voix est en voie de guérison et elle se dit prête à retrouver la scène dans les prochains mois. La reprise de sa tournée est prévue pour septembre, avec des dates en France, en Belgique et en Suisse.

Un retour progressif, pensé pour préserver sa santé, mais aussi pour renouer avec ses fans, qu’elle n’a pas oubliés durant cette période difficile. « J’ai hâte de vous retrouver », assure-t-elle, laissant entrevoir une nouvelle étape dans sa carrière.

Après cette parenthèse contrainte, Linh semble déterminée à revenir plus forte, portée par une expérience qui a profondément marqué son parcours artistique.