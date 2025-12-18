A 14 ans, il créé un origami capable de supporter son poids

À seulement 14 ans, Miles Wu a créé un origami capable de supporter son poids. Une invention récemment primée.

Miles Wu s’est distingué par une invention aussi surprenante qu’ingénieuse : un origami suffisamment résistant pour supporter son propre poids. Ce qui pourrait sembler relever du simple loisir artistique s’est transformé, grâce à sa curiosité et à sa rigueur scientifique, en une véritable avancée dans le domaine des structures déployables. Cette réalisation remarquable lui a récemment valu une prestigieuse récompense scientifique, confirmant le potentiel exceptionnel de ce jeune inventeur.

Passionné d’origami depuis l’âge de 8 ans, Miles Wu n’a jamais considéré le pliage du papier comme une activité uniquement créative. Au fil des années, il a cherché à comprendre les principes physiques et mathématiques cachés derrière certaines formes traditionnelles. C’est ainsi qu’il s’est intéressé au pliage Miura, une technique bien connue pour sa capacité à se déployer et se replier efficacement, notamment utilisée dans l’ingénierie spatiale.

Le jeune adolescent s’est alors posé une question ambitieuse : ce type de pliage pourrait-il être utilisé pour améliorer la résistance et l’efficacité des structures d’urgence déployables en cas de catastrophe naturelle ? Pendant plusieurs mois, Miles a mené une série d’expériences méthodiques, combinant choix du papier, grammage, géométrie des plis et organisation spatiale.

Il a conçu pas moins de 54 variantes différentes de structures en origami. Chaque prototype a été testé avec précision : placé entre des supports rigides espacés de 12,5 centimètres, il devait résister à des charges de plus en plus lourdes jusqu’à la rupture. Les résultats ont largement dépassé ses attentes. Certaines structures ont été capables de supporter jusqu’à 9 069 fois leur propre poids, démontrant que le papier, lorsqu’il est intelligemment plié, peut devenir un matériau étonnamment robuste.

Cette découverte ouvre des perspectives prometteuses pour la conception d’abris temporaires, de ponts légers ou de structures d’urgence rapidement déployables dans des zones sinistrées.

Futur scientifique Cette recherche lui a permis de remporter le premier prix du Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge en octobre dernier, un concours international destiné à repérer et encourager les jeunes talents scientifiques. Doté d’une bourse de 25 000 dollars, Miles Wu a indiqué que cette somme servirait à financer ses futures études supérieures, probablement orientées vers l’ingénierie ou les sciences appliquées.