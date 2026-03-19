Reporters sans frontières combat la censure… dans le jeu Minecraft !

Face aux restrictions d’accès à l’information imposées dans de nombreux pays, l’ONG Reporters sans frontières (RSF) a mis en place une initiative originale pour contourner la censure…

Imaginez une bibliothèque virtuelle construite entièrement à l’intérieur du célèbre jeu vidéo Minecraft. Baptisée The Uncensored Library (la “Bibliothèque libre”), cette structure numérique a été édifiée en trois mois par une équipe de 24 constructeurs répartis dans 16 pays. « Visuellement », plus de 12,5 millions de blocs assemblés la composent. Ils ont respecté les codes architecturaux du néoclassicisme, jusqu’à un dôme central de 300 mètres de largeur virtuelle.

Un contournement de la censure mondiale

Le principe est simple mais ingénieux : alors que certains régimes bloquent l’accès à des sites d’information ou à des contenus journalistiques, Minecraft reste dans la plupart des cas accessible. En tirant parti de cette “porte dérobée”, RSF place dans la bibliothèque des « livres » numériques contenant des articles interdits ou censurés dans leur pays d’origine.

Pour l’instant, on y trouve des textes provenant de pays comme l’Égypte, le Mexique, la Russie, l’Arabie saoudite ou le Vietnam — disponibles à la fois en anglais et dans leur langue d’origine.

Selon l’ONG, ces contenus sont ainsi rendus accessibles là où les technologies de surveillance gouvernementales ne peuvent pas les atteindre. Ils sont lisibles dans le jeu, mais ne peuvent être modifiés par les utilisateurs.

Minecraft est l’un des jeux vidéo les plus joués au monde, avec des dizaines de millions d’utilisateurs mensuels. Grâce à cette large diffusion — et au fait que le jeu n’est pas restreint dans la plupart des pays — la bibliothèque virtuelle de RSF peut être consultée par des personnes vivant dans des environnements où la liberté de la presse est limitée.