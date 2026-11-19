À 15 ans, la plupart des adolescents sont encore au lycée. Laurent Simons, lui, vient déjà de franchir une étape universitaire que beaucoup atteignent après plusieurs années d'études : le doctorat. Ce jeune chercheur belge vient de soutenir sa thèse en physique quantique à l'université d'Anvers.

Son parcours donne le vertige. Il a terminé ses études secondaires à seulement 8 ans, avant de poursuivre des études scientifiques à un rythme accéléré. Il a notamment obtenu sa licence en 18 mois, puis s'est consacré à la recherche dans plusieurs laboratoires européens.

Sa thèse porte sur un sujet particulièrement complexe : les « supersolides ». Il s'agit d'états de la matière très particuliers, qui possèdent à la fois certaines caractéristiques d'un solide et celles d'un superfluide, un liquide capable de s'écouler sans résistance. En étudiant ces phénomènes à l'échelle microscopique, les chercheurs cherchent à mieux comprendre les lois de la physique quantique.

Mais Laurent Simons ne compte pas s'arrêter là. Son ambition est désormais de s'attaquer à un autre grand défi scientifique : le vieillissement humain.

Comprendre le vieillissement pour vivre plus longtemps en bonne santé

Après son doctorat en physique, le jeune chercheur a rejoint Munich, en Allemagne, pour commencer un deuxième doctorat, cette fois dans le domaine des sciences médicales.

Son idée est de faire travailler ensemble plusieurs disciplines : la physique, la biologie et l'intelligence artificielle. Il espère ainsi mieux comprendre les mécanismes du vieillissement, détecter certaines maladies plus tôt et contribuer à développer de nouveaux traitements.

Son objectif n'est pas de rendre les humains immortels. Il souhaite plutôt augmenter le nombre d'années pendant lesquelles nous pouvons vivre en bonne santé. Un projet ambitieux, qui illustre sa volonté de dépasser les frontières entre les disciplines scientifiques. À seulement 15 ans, Laurent Simons a déjà obtenu un premier doctorat. Et il entend désormais mettre ses connaissances au service de l'un des plus grands défis de la médecine.