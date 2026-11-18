Marc Lavoine et Louane réunis sur un classique de la chanson française ! Les deux artistes ont enregistré une nouvelle version de Les Yeux revolver, l'un des titres les plus emblématiques du répertoire de Marc Lavoine.

Sortie en 1985, cette chanson est rapidement devenue un immense succès, contribuant à installer le chanteur parmi les grandes figures de la variété française des années 80.

Plus de quatre décennies plus tard, le morceau continue de traverser les générations. Et c'est cette fois Louane qui lui apporte une nouvelle couleur en partageant le micro avec son interprète original.

Une rencontre musicale qui figure sur Chères amies, chers amis, le nouvel album de Marc Lavoine, sorti le 6 novembre.

Chères amies, chers amis, un album de 16 duos

Pour ce nouveau projet, Marc Lavoine a choisi de revisiter son répertoire en compagnie d'artistes issus de différentes générations.

Au total, 16 duos composent cet album, avec notamment Clara Luciani, Kendji Girac, Barbara Pravi et Philippe Katerine.

Autant de rencontres qui permettent au chanteur de proposer un nouveau regard sur ses chansons, tout en créant des passerelles entre les générations.

Et concernant Les Yeux revolver, l'idée de ce duo serait venue de Louane elle-même.

La chanteuse aurait personnellement choisi de reprendre ce morceau, une proposition qui aurait particulièrement touché Marc Lavoine.

Révélée au grand public dans The Voice en 2013, Louane s'est depuis imposée comme l'une des voix incontournables de la pop française.

Avec cette collaboration, elle s'attaque donc à un monument de la chanson française, tout en lui apportant sa sensibilité.

41 ans après sa sortie, Les Yeux revolver prouve ainsi qu'il n'a rien perdu de son pouvoir de séduction.