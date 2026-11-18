Avoir un chien pourrait contribuer à préserver les capacités cérébrales en vieillissant. C'est ce que suggère une étude japonaise publiée dans la revue scientifique Preventive Medicine Reports. Les chercheurs ont suivi environ 11 200 personnes âgées de 65 à 84 ans pendant plus de sept ans, entre 2016 et 2023.

Leur constat est surprenant : les personnes qui possèdent un chien présentent un risque de démence inférieur de 48 % à celui des personnes qui n'en ont jamais eu ou qui n'en possèdent plus. Un résultat qui attire l'attention, alors que le vieillissement de la population rend la prévention des maladies neurodégénératives de plus en plus importante.

Mais comment expliquer ce lien ? Pour les chercheurs, plusieurs mécanismes pourraient entrer en jeu. D'abord, posséder un chien oblige généralement à sortir régulièrement pour le promener. Cette activité physique contribue à entretenir la santé générale, mais aussi le fonctionnement du cerveau.

Ensuite, les promenades favorisent les rencontres et les échanges avec d'autres personnes. Un élément important, puisque l'isolement social est lui-même considéré comme un facteur de risque de démence. Enfin, s'occuper quotidiennement d'un animal impose des habitudes et des responsabilités qui stimulent certaines fonctions cognitives.

Un autre élément intrigue les chercheurs : ils n'ont pas observé de réduction comparable du risque de démence chez les personnes possédant un chat. La différence pourrait notamment s'expliquer par les sorties et l'activité physique qu'impose un chien.

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides. Cette étude montre une association entre la possession d'un chien et un risque plus faible de démence, mais elle ne prouve pas que l'animal protège directement le cerveau. Elle ne permet pas non plus d'affirmer que le risque de maladie d'Alzheimer est divisé par deux.

Une piste supplémentaire, en tout cas, pour comprendre comment nos habitudes quotidiennes peuvent contribuer à préserver notre santé en vieillissant.