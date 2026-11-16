Pour faire durer une histoire d’amour, on pense souvent qu’il faut multiplier les projets, entretenir la flamme ou apprendre à mieux gérer les disputes. Mais une autre habitude, beaucoup plus simple, pourrait aussi jouer un rôle important : se remémorer ensemble les bons moments du passé.

C’est ce que suggèrent des chercheurs de l’Université de l’Illinois, dans une étude publiée dans la revue scientifique Contemporary Family Therapy. Ils ont interrogé 589 adultes en couple pour comprendre les effets d’une pratique appelée « joint savoring », que l’on pourrait traduire par « savourer ensemble ».

Le principe ? Prendre volontairement le temps de revivre à deux des souvenirs heureux. Cela peut passer par le fait de regarder de vieilles photos de vacances, de raconter les circonstances de sa première rencontre ou simplement de se rappeler une anecdote qui fait encore rire les deux partenaires.

Et les résultats sont intéressants. Les personnes qui ont davantage recours à cette pratique déclarent une plus grande satisfaction dans leur relation, une meilleure confiance dans l’avenir de leur couple et une communication de meilleure qualité.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Selon les chercheurs, ces souvenirs permettent de renforcer le sentiment d’appartenir à une même histoire. Ils rappellent aux partenaires ce qu’ils ont construit ensemble, les expériences qu’ils ont partagées et les difficultés qu’ils ont parfois réussi à surmonter.

Autrement dit, se replonger dans le passé permet aussi de consolider le présent. Lorsqu'un couple traverse une période de tension ou de stress, ces souvenirs positifs peuvent notamment aider à retrouver le sentiment de complicité et de confiance qui unit les deux personnes. Attention toutefois : cette étude met en évidence des liens entre cette habitude et la qualité de la relation, mais elle ne prouve pas qu'elle garantit la longévité d'un couple.

Une chose semble néanmoins ressortir de ces travaux : pour entretenir une relation, il ne suffit pas forcément de préparer les prochaines vacances ou de multiplier les nouvelles expériences. Prendre quelques minutes pour se souvenir des précédentes pourrait aussi faire du bien au couple.