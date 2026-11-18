James Blunt ne manque décidément pas d'humour ! Le chanteur britannique, connu notamment pour son immense succès You're Beautiful, a décidé de changer de nom après avoir perdu un pari lancé à ses fans.

Tout commence avec la sortie de son huitième album, Airplane Mode. Pour encourager son public à écouter et acheter le disque, James Blunt avait annoncé une drôle de récompense : si l'album atteignait la première place des classements britanniques, il changerait légalement de nom pour Ryan Air.

Un clin d'œil à la compagnie aérienne low-cost Ryanair, parfaitement dans le thème de son nouvel album.

Et visiblement, ses fans ont pris ce défi très au sérieux !

Airplane Mode s'est hissé au sommet des classements, obligeant le chanteur à tenir sa promesse.

James Blunt devient Ryan Bel Air… pour 53 livres !

Fidèle à son humour et à son sens de l'autodérision, James Blunt a publié sur ses réseaux sociaux un document attestant de sa demande de changement de nom.

Son nouveau patronyme ? Ryan Bel Air, une variante du nom initialement promis à ses fans.

Le chanteur, dont le véritable nom est James Hillier Blount, a même dévoilé le coût de l'opération : 53,05 livres sterling, soit environ 64 euros.