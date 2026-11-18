James Blunt change de nom après un pari fou avec ses fans
Publié : 18 novembre 2026 à 10h44 par Iris
James Blunt a tenu sa promesse ! Après avoir lancé un défi à ses fans pour la sortie de son nouvel album Airplane Mode, le chanteur britannique a entamé les démarches pour changer officiellement de nom. Il souhaite désormais s'appeler Ryan Bel Air, un clin d'œil à la compagnie aérienne Ryanair.
James Blunt ne manque décidément pas d'humour ! Le chanteur britannique, connu notamment pour son immense succès You're Beautiful, a décidé de changer de nom après avoir perdu un pari lancé à ses fans.
Tout commence avec la sortie de son huitième album, Airplane Mode. Pour encourager son public à écouter et acheter le disque, James Blunt avait annoncé une drôle de récompense : si l'album atteignait la première place des classements britanniques, il changerait légalement de nom pour Ryan Air.
Un clin d'œil à la compagnie aérienne low-cost Ryanair, parfaitement dans le thème de son nouvel album.
Et visiblement, ses fans ont pris ce défi très au sérieux !
Airplane Mode s'est hissé au sommet des classements, obligeant le chanteur à tenir sa promesse.
James Blunt devient Ryan Bel Air… pour 53 livres !
Fidèle à son humour et à son sens de l'autodérision, James Blunt a publié sur ses réseaux sociaux un document attestant de sa demande de changement de nom.
Son nouveau patronyme ? Ryan Bel Air, une variante du nom initialement promis à ses fans.
Le chanteur, dont le véritable nom est James Hillier Blount, a même dévoilé le coût de l'opération : 53,05 livres sterling, soit environ 64 euros.
Et ce n'est pas la première fois que l'artiste britannique s'amuse avec son identité.
En 2024, il avait déjà proposé de se rebaptiser Blunty McBluntface si la réédition anniversaire de son premier album Back to Bedlam atteignait la première place des ventes.
Mais cette fois-là, le disque n'avait pas réussi à décrocher la première position et le chanteur avait conservé son nom.
Avec Airplane Mode, ses fans ont donc obtenu leur revanche.
La compagnie Ryanair n'a d'ailleurs pas tardé à réagir à cette plaisanterie. Sous la publication de James Blunt, un représentant de la compagnie a commenté avec humour : « Nos avocats vous contacteront ».
Reste désormais à savoir si les autorités britanniques valideront définitivement cette nouvelle identité. Pour l'instant, James Blunt a confirmé avoir déposé sa demande, mais pas encore obtenu sa validation officielle.
Une chose est sûre : le chanteur continue de cultiver son image d'artiste capable de rire de lui-même, même lorsqu'il s'agit de son propre nom !