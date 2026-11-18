C'est une histoire qui a largement circulé sur les réseaux sociaux chinois. Dans la province du Yunnan, au sud-ouest du pays, un jeune homme de 24 ans, Xu Chenghong, a réussi à transformer une inquiétude personnelle en un immense élan de solidarité.

Son histoire familiale explique en partie sa démarche. Son père est décédé alors qu'il n'avait que trois ans. Deux ans plus tard, sa mère s'est remariée et le jeune garçon a grandi auprès de sa grand-mère et de son frère aîné. Mais sa grand-mère est également décédée alors qu'il était encore enfant. Au moment de préparer son mariage, il réalise qu'il a finalement très peu de proches à inviter.

Plutôt que de se résigner à une cérémonie presque déserte, il décide de tenter sa chance sur Douyin, l'équivalent chinois de TikTok. Le 25 octobre, il publie une vidéo dans laquelle il invite des inconnus à venir partager son repas de noces, prévu le 31 octobre. L'appel dépasse rapidement toutes ses espérances. Des milliers d'internautes se manifestent et certains parcourent des centaines, voire des milliers de kilomètres pour assister à la fête.

Mais beaucoup ne viennent pas les mains vides. Des habitants apportent de la nourriture, des légumes, du poisson et même des animaux d'élevage. D'autres offrent des meubles et des appareils électroménagers. Des cuisiniers professionnels proposent également de préparer gratuitement le banquet. Certains bénévoles participent même à l'organisation de la cérémonie.

L'affluence est telle que le lieu initialement prévu devient trop petit. Les organisateurs doivent finalement déplacer les festivités sur une place publique plus grande, avec l'aide des autorités locales pour gérer la circulation et la sécurité. Touché par cet élan de générosité, le jeune marié découvre qu'il ne célébrera finalement pas son union en petit comité. Une invitation lancée à des inconnus aura suffi à transformer son mariage en une immense fête populaire.